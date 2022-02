Andrew Garfield dice que no regresará como Spider-Man

Aunque ahora nuestra atención está centrada en cierto hechicero supremo y amiga, la bruja escarlata, hace unos meses no podíamos dejar de hablar ante la posibilidad de ver más del Spider-Man de Andrew Garfield. La razón estaba en la popularidad que tuvo su regreso después de aparecer en Spider-Man no Way Home.

Sin embargo, por ahora Andrew Garfield no tiene planes de ponerse las mayas de Spider-Man. En una entrevista con Variety se le preguntó si su regreso en ‘No way Home’ lo había motivado a regresar al rol o si había planes para una nueva película con su versión del héroe.

“No hay planes, esa es la verdad”, aseguró el actor. Por supuesto, después de pasar meses afirmando que no estaba en Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield sabe que este tipo de declaraciones son tomadas con algo de escepticismo, por lo que de ante mano sabe que esta confirmación llegará a oídos sordos: “Todos me llamarán mentiroso por el resto de mi vida. Soy el niño que gritó lobo”.

Poco después del estreno de No Way Home algunos fans pidieron a Sony el realizar la tercera película de ‘The Amazing Spider-Man’ que nunca vio la luz. Inicialmente el estudio tenía planes para completar la trilogía con un tercer filme que tendría como protagonistas a su versión de los seis siniestros. Por desgracia, la pésima recepción de la segunda película de Amazing Spider-Man significó que este filme nunca vio la luz y, por desgracia, Garfield se quedó con la reputación de tener las peores entregas en la historia de la franquicia.

Quizás lo que las fans más esperan de ver una tercera película de ‘Amazing Spider-Man’ es explorar la idea del mundo después de la muerte de Gwen Stacy. De hecho, en No Way Home el actor da explora algo de esta vida al afirmar que después de un tiempo ‘dejó de medir la fuerza de sus golpes’, indicando quizás el camino que habría tomado la tercera película.

Por ahora los planes de Sony con Spider-Man parecen poco claros. El estudio confirmó que No Way Home no será la última aparición de Spider-Man en el MCU. Sin embargo, Tom Holland también aseguró que quizás sea tiempo de pasar la batuta a alguien más como el trepa muros de Nueva York, al menos en lo que a su rol protagónico respecta.

Imágenes: Marvel Studios