Amazon denuncia la hipocresía de Netflix por su política de no compartir contraseña

Está de más decir que hay muchos molestos con la actualización de Netflix de su política para evitar que los usuarios dejen de compartir sus cuentas y contraseñas. Pero entre todo el mar de personas amenazando cancelar su servicio, Amazon Prime quizás ha dado una de las mejores respuestas denunciando la ‘hipocresía’ de Netflix con un simple mensaje:

La imagen es un pantallazo de la pantalla de inicio de Amazon Video que pregunta “¿Quién está viendo? Luego todos los perfiles están organizados para leer: “Cualquiera que tenga la contraseña ❤”.

Para mejorar lo brutal de esta respuesta, la cuenta de Amazon publicó este mensaje en respuesta a una publicación de 2017 de Netflix en la que aseguraba que «Amar es compartir contraseña”. Este mensaje es un recuerdo de los días en los que Netflix estaba más contento con su posición como el rey del streaming (principalmente porque no tenía competencia) y parecía tener menos problemas con la idea de que múltiples personas utilizaran el servicio.

No es la única marca que ha atacado a Netflix por su nueva actualización en su política de compartir contraseña. Blockbuster (la empresa de renta de videos que fue aniquilada por Netflix) también respondió con una publicación que lee lo siguiente:

“Un recordatorio amigable de que cuando tú solías rentar videos de nosotros no nos importaba con quién lo compartirías… siempre que lo regreses a tiempo”.

A friendly reminder that when you used to rent videos from us. We didn’t care who you shared it with… As long as you returned it on time. @netflix

— Blockbuster (@blockbuster) May 25, 2023