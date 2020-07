Amazon anuncia una serie de TV de ‘Fallout’

Las adaptaciones de videojuegos a la TV están de modo. El año pasado tuvimos ‘The Witcher’, pero además están proyectos en camino como la serie de ‘The Last of Us’ de HBO, ‘Cuphead’ viene en camino con una serie animada y ahora es el turno de Amazon que quiere traer ‘Fallout’, el juego de Bethesda, a la TV. El anuncio lo realizó a través de redes sociales. También se confirmó que el show será producido por Jonathan Nolan y Lisa Joy, creadores de la serie de HBO, ‘Westworld’.

«Fallout es una de las mejores series de juegos de todos los tiempos. Cada capítulo de esta historia increíblemente imaginativa nos ha costado innumerables horas que podríamos haber pasado con familiares y amigos. Así que estamos increíblemente emocionados de asociarnos con Todd Howard y el resto del brillantes locos en Bethesda para dar vida a este universo masivo, subversivo y oscuramente divertido con Amazon Studios «, dijeron Joy y Nolan en un comunicado.

Por supuesto, el escenario de Fallout parece perfecto para ser adaptado a una serie de TV. El escenario de un mundo postapocaliptico. El terreno de una tierra de nadie azotada por una guerra nuclear. Los personajes y sobrevivientes que (esperamos) sean tan entretenidos como el RPG en primera persona de Bethesda. Quién sabe, incluso puede que la serie sirva para retomar el interés de todos aquellos que se rindieron a seguir jugando ‘Fallout 64’ después de su lanzamiento.

Por ahora, no se han entregado mayores detalles. Por esto, no es claro si la adaptación busca tomar directamente el escenario y personajes de algún título en particular. También es posible que solo tome elementos fundamentales de su mundo y cree una historia original (la ruta más obvia, considerando el que ‘Fallout’ no se sostiene en personajes tan icónicos como otras adaptaciones, además de Vault Boy).

Imágenes: Bethesda