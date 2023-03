¡Adiós Ash! El nuevo anime de Pokémon ya tiene su primer tráiler

En 2023 le decimos adiós a Ash Ketchum, el eterno protagonista de Pokémon. Y aunque los entrenadores que comenzamos con él quizás ya no vemos el anime (o también nos hemos retirado de buscar ser un maestro Pokémon) hay toda una nueva generación que con algo de suerte podrá experimentar la misma magia que nosotros. Y es que para finalizar la semana The Pokemon Company ha presentado el primer teaser tráiler de la nueva serie de Pokémon.

Lo primero es que el adelanto no nos ha entregado muchos detalles que no hubieran sido compartidos antes a través de publicaciones. Es la primera vez que vemos algunos fragmentos de la nueva serie y oímos las voces de los protagonistas, pero no es mucha la información que podemos tomar. De hecho, todavía no contamos con un nombre oficial para esta nueva serie, además de ‘Pokémon’.

Hay algunos detalles interesantes. Por ejemplo, esta serie cambiará la dinámica anterior y se enfocará en dos protagonistas. Cada uno de ellos está a cargo de un ‘objeto especial’ que iniciará su viaje a través de esta nueva región. Por un lado, tenemos a Liko cuya actriz de voz para Japón es Minori Suzuki (que principalmente ha participado en papeles secundarios como Honzuki no Gekokujou) mientras que la voz de Roy, el coprotagonista, está a cargo de Yuka Terasaki (mejor conocida por prestar su voz a Arata Wakaya en hihayafuru 3 o Zushi en el remake de Hunter x Hunter).

La nueva serie también parece haber confirmado quiénes serán los pokémones compañeros de cada uno de los protagonistas con Liko teniendo a Spriggatito como pokemon inicial y Luka a Fuecoco y Quaxly. El tráiler nuevamente ha resaltado también los dos objetos misteriosos de los protagonistas: un collar y una extraña pokeball.

25 años: es hora del cambio

Hay que esperar para ver si el anime de pokémon traerá nuevos cambios a la fórmula de siempre. Durante 25 años seguimos a Ash en sus viajes por todas las regiones. La fórmula poco o nada vario en el tiempo. Conocía a un nuevo compañero, tenía encuentros con el equipo rocket, derrotaba a los líderes de gimnasio, se encontraba con algún legendario en el camino… perdía el campeonato al finalizar la temporada.

El anime debutó en 1997 y ayudó de manera enorme a la popularidad de la franquicia por fuera de Japón. Hoy Pokémon es una propiedad tan enorme que el anime se ha vuelto en cierta manera secundario. Esto no ha detenido los productos, películas y especiales que por más de dos décadas acompañaron a Ash hasta el momento en el que finalmente se convirtió en el campeón de una liga Pokémon.

La nueva serie de Pokémon se estrenará en el segundo trimestre de 2023. Las últimas temporadas del show llegaron en tandas a Netflix, pero no tuvieron un hogar permanente para su transmisión simultánea. Con algo de suerte, y considerando la mezcla de nostalgia y emoción que despierta el nuevo show, tendremos alguna manera legal de poder ver el show al mismo tiempo que el resto del mundo y revivir esos días de antaño en los que memorizamos una canción, un rap y una promesa:

Hay que atraparlos a todos.

Imágenes: Captura de pantalla