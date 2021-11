Pronto tendremos una actualización de ‘Into The Spider-Verse 2’

Con la perspectiva de ‘Spider-Man: Sin Camino a Casa’ en tan solo algunas semanas, es fácil olvidar que no es el único evento que combinará universos del trepamuros favoritos de Marvel. ‘Into The Spider-Verse 2’ es uno de los proyectos de Sony de los que, de manera extraña, no hemos escuchado mucho. Una sorpresa, considerando que a diferencia del MCU no hay muchos secretos que mantener.

Sin embargo, esta mañana, al mismo tiempo que recibíamos una confirmación de que Sony y Marvel planean una nueva trilogía de Tom Holland en el MCU, Amy Pascal (productora de ‘Sin Camino a Casa’) aseguró que los fans de Miles Morales pronto recibirán una actualización de la película, además de afirmar que el filme “será fantástico”.

Por desgracia, Pascal no entregó mayores detalles o confirmó si esta actualización incluye alguna echa de estreno, un teaser o alguna sinopsis que nos indique el próximo destino de Miles Morales y compañía.

¿Está el secreto de la demora de ‘Spider-Verse 2’ en ‘Sin Camino a Casa’?

En este punto debería ser algo evidente que Sony tiene planes bastante ambiciosos para su universo. Ya hemos visto como Venom y Morbius parecen hacer guiños a un crossover inevitable entre sus películas del universo de Spider-Man que, como también hemos mencionado antes, no necesariamente tiene que estar dentro del MCU.

Considerando los eventos de ‘Sin Camino a Casa’, que de manera literal traerá algunos de los villanos clásicos del trepamuros, no es una teoría que pueda estar tan lejos de la realidad. De hecho, una duda que muchos tienen es si además de presentarnos personajes del pasado del spider-verse (es decir, los villanos) la próxima película también presentará el futuro del personaje, es decir a Miles Morales.

Por ahora tendremos que esperar en silencio. En caso de que Miles Morales, en efecto, haga una aparición en ‘Sin Camino a Casa’ es seguro que el estudio no promoverá ningún material hasta que sea de buena educación compartir spoilers de manera pública (una ventana que, usualmente, es de dos meses).

Imágenes: Sony Pictures