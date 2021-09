Tu perro sabe que no le quieres dar esa galleta a propósito

Según un nuevo estudio, https://www.freepik.com/free-photo/group-portrait-adorable-puppies_3532149.htm#page=1&query=dog&position=17un perro sabe cuándo su humano decide no compartirle comida a propósito o no puede. Esto demostraría que el mejor amigo del hombre ha desarrollado una habilidad que se considera solo humana llamada ‘Teoría de la mente’; aunque se ha demostrado que otros animales como pájaros y primates no humanos tienen también estas características, pero menos evolucionadas.

La ‘Teoría de la mente’ es la capacidad de reconocer los pensamientos e intenciones de otros; en nuestro caso, cuando alguien actúa de una manera y podemos reconocer que es sarcástico, para bromear, o en realidad lo hace para ser malo. En los pájaros y algunos primates se han encontrado reconocimiento de intenciones y reacciones de acuerdo a esto. Ahora este nuevo estudio, publicado en Scientifics Reports asegura que los perros tendrían la misma habilidad y sería un poco más avanzada que la de otros animales.

Para el experimento se preparó una barrera de vidrio con un pequeño espacio para pasarle a los 51 perros participantes galletas y otros pasabocas; entonces se crearon tres escenarios. Primero, el humano se acerca para darle un bocado y decide no hacerlo, por lo que se devuelve. El segundo, en el que el pasabocas encuentra una obstrucción y no llega al perro y, el tercero, la barrera no tiene como pasar el pasabocas. En cada una de ellas se registró el cambio y reacción de los animales, que fueron diferentes ante cada uno de los casos. Por ejemplo, en el segundo y tercer escenario no movían tanto sus colas y se acostaban en el piso con más frecuencia, comportamientos considerados pasivos y de no confrontación.

Otros investigadores le dieron al portal Gizmodo que el estudio es limitado para confirmar que los perros poseen la habilidad de ‘Teoría de la mente’. Por lo que la autora aseguro que este es un primer paso para entender mejor la conexión que tienen los caninos con sus dueños y abre las puertas para seguir haciendo este tipo de estudios para comprender si es una habilidad adquirida por la domesticación.

Imágenes: Gpoinstudio y Rawpixel en Freepik.