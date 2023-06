Robot marino encuentra posibles restos del submarino Titán

La búsqueda del submarino turístico, Titán continúa.

La incertidumbre se ha apoderado aún más de los familiares de quienes tripulaban el Titán luego de que anunciaran el descubrimiento de escombros en el mar. El descubrimiento lo habría hecho un robot marino controlado por un operador humano de la Guardia Costera en el área de búsqueda.

La Guardia Costera de Estados Unidos anunció, sobre el medio día de hoy, 22 de junio, que habían encontrado “un campo de escombros”. Todo indica que estos restos encontrados aparecieron cerca de la zona de búsqueda del sumergible desaparecido. Sin embargo, las autoridades se adelantaron a explicar que aún no podían asegurar que los escombros sí son del Titán.

Por ahora, las autoridades están evaluando la información e inspeccionando los restos encontrados para determinar si pertenecen o no al submarino que hizo un viaje de turismo para conocer el Titanic. Los escombros se encontraron unas horas después de que la Guardia Costera de EE.U.U. determinara que el oxígeno de Titán se habría acabado sobre las 06:10 de la mañana de este jueves. «Los expertos del mando unificado están evaluando la información», argumentó el servicio costero en un tuit.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023