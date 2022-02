Elon Musk activa internet satelital de Starlink en Ucrania

El ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, solicitó el pasado viernes la ayuda de Elon Musk a través de Twitter. El gobierno ucraniano le pidió al magnate proveer a Rusia de los servicios de Starlink, haciendo referencia a la urgencia de defender la soberanía de Ucrania sobre los planes del ingeniero de conquistar Marte. El empresario respondió la publicación en la tarde de ese mismo día para asegurarle al funcionario que no solo el internet satelital de su empresa ya se había activado en territorio ucraniano, sino que más terminales estaban “en ruta”.

La confirmación de Musk, que representa una solución útil en un escenario en el cual las acciones bélicas y los ataques cibernéticos de Rusia desestabilicen la conexión a internet en Ucrania, se dio un día después de que un cohete Falcon 9 de SpaceX despegara de California con otros 50 satélites de Starlink para ponerlos en órbita.

Fedorov, quien también es Viceprimer ministro de Ucrania, agradeció la respuesta del multimillonario diciendo y le pidió también que utilizara su plataforma y alcance para hacer un llamado a los rusos “cuerdos” para que estos decidan oponerse a su Gobierno.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.

— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022