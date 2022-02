YouTube y Twitter detienen la monetización de cuentas en Ucrania y Rusia

Las redes sociales son la nueva televisión. Si la Guerra de Vietnam horrorizó en los años 70 a los países que pudieron seguirla de cerca y verla (literalmente) gracias a ese medio de comunicación, ahora el planeta se estremece al ver la cantidad de videos que a diario llegan de Ucrania y se propagan a través de las diferentes plataformas. No es la primera vez que sucede. En el pasado varias revueltas se fortalecieron y adhirieron adeptos a sus bandos gracias a la forma en que los usuarios consumen información a través de las redes, y por eso, conscientes un poco más sobre su papel dentro de los conflictos armados, algunas de estas han decidido tomar partido en la guerra que Rusia declaró a Ucrania.

YouTube es una de ellas. La plataforma, que con 2.562 millones de usuarios es la más grande en el mundo después de Facebook, ha decidido bloquear el canal del medio de comunicación prorruso, Russia Today (RT) en territorio ucraniano, “por solicitud de el gobierno de este país). En el comunicado en el que se asegura que las medidas anunciadas se están tomando bajo “circunstancias extraordinarias”, se deja ver que además de inhabilitar el canal de esa cuenta, la plataforma de videos de Google tomó las mismas acciones contra otras similares como TASS, RIA Novosti.

De acuerdo a CNN, YouTube no solo sostuvo que desde que comenzó la escalada militar en Ucrania ha estado eliminando cientos de videos que van en contra de sus políticas, sino que también advirtió que, desde el sábado 26 de febrero, ciertos canales rusos no podrán seguir monetizando su contenido en la plataforma, incluyendo aquellos relacionados con las sanciones que diferentes países han impuesto recientemente sobre Rusia.

Twitter también se ha unido a las redes sociales que han decidido tomar acciones sobre la dinámica de publicación de contenidos en su plataforma. Por eso, en la tarde del viernes 25 de febrero, la aplicación anunció que pausará temporalmente los anuncios publicitarios tanto en Rusia como Ucrania, para que estos “no le quiten la relevancia” a los contenidos de interés público, en medio de un conflicto que amenaza con llegar a más naciones europeas como Suecia y Finlandia.

Además de lo anterior, Twitter también lanzó una serie de medidas para proteger la información personal de sus usuarios ubicados en territorios donde la situación es crítica, y para combatir las publicaciones cuyo contenido se considere “manipulado”.

We’re temporarily pausing advertisements in Ukraine and Russia to ensure critical public safety information is elevated and ads don’t detract from it.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) February 25, 2022