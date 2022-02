Las redes sociales comienzan a activar funciones para proteger a usuarios en Ucrania

Las redes sociales están al tanto de su peso e importancia en un momento crucial como el que se vive en estos momentos. En el pasado, plataformas como Facebook y Twitter, si bien han sido grandes canales movilizadores para la manifestación social a lo largo y ancho del planeta, también han sido señaladas de fomentar la desinformación en medio de los conflictos. Por eso, teniendo en cuenta la guerra que desató Rusia, Facebook ha decidido habilitar una herramienta para proteger la identidad de sus usuarios de Ucrania.

La función se llama ‘Lock Profile’ y ya se había activado antes en otros conflictos bélicos, como cuando el ejército de EE.UU inició su retirada de Afganistán. La herramienta, que ya se encuentra disponible nuevamente, oculta la información, fotos y publicaciones de los usuarios a cualquier persona que no haga parte de sus contactos, por lo que puede salvaguardar la seguridad en línea e incluso física de periodistas y activistas que, de otra forma, podrían ser blanco de ataques del gobierno ruso.

Paralelamente, Facebook también anunció la creación de un Centro de Operaciones Especiales formado por expertos y por individuos cuya lengua materna es el ucraniano (o ruteno), dedicado a monitorear y estar al tanto de los sucesos reales que sucedan en Ucrania en medio del conflicto.

1/ In response to the unfolding military conflict in Ukraine, we have established a Special Operations Center to respond in real time. It is staffed by experts (including native speakers) so we can closely monitor the situation and act as fast as possible.

