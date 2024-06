Descubra las mejores empresas para trabajos remotos en ingeniería de software y marketing

Con pruebas pagas y recepción de postulación garantizada, estas diez empresas tecnológicas ofrecen trabajos totalmente remotos en 2024. Entre los sectores y perfiles en cuestión, se destacan ingeniería de software, marketing en redes sociales y atención al usuario.

Recientemente, Forbes ha recomendado estas diez compañías como confiables para postularse a trabajos remotos. A continuación algunos datos de cada una para que, según tus objetivos personales y profesionales, presentes tu solicitud de empleo. Lo recomendable es tener en cuenta la real posibilidad de adaptación en cada sector y cultura empresarial.

GitLab

GitLab es una plataforma DevSecOps impulsada por IA que permite a los desarrolladores de software colaborar y entregar proyectos con total cumplimiento y seguridad. Actualmente, la empresa cuenta con una amplia gama de más de 100 puestos vacantes remotos en sus distintos departamentos de ventas, marketing de productos y experiencia de usuario, ingeniería, seguridad, administración, recursos humanos y legal.

Buffer

Es una empresa de software de marketing en redes sociales, cuyo producto es utilizado por especialistas en marketing de todo el mundo. Están buscando activamente para su equipo remoto profesionales en ingeniería.

Automattic

No utilizan software AT para escanear currículums, pero garantizan en su sitio web que un ser humano real (ya sea gerente de contratación o reclutador) lo revisará.

Automattic también es firme partidario de utilizar una prueba paga antes de comprometerse con la oferta de trabajo real, para que puedan ver cómo es trabajar junto a usted y, al mismo tiempo, compensarlo de manera justa por su tiempo. Actualmente tienen trabajos totalmente remotos para director financiero (CFO), representante de ventas e ingeniero de sistemas senior, entre otros.

Toggl

Es una empresa que produce su software insignia de seguimiento del tiempo para el trabajo. Su modalidad es totalmente remota, actualmente tiene disponible una vacante para el puesto de jefe de ventas y en ingeniería.

Kona

Con una política de trabajo desde cualquier lugar que actualmente está contratando a un ingeniero de software para que los ayude en su misión de mejorar la cultura empresarial para los empleadores a nivel mundial.

Appcues

Es una plataforma de adopción de productos e incorporación de usuarios, y su equipo está ubicado en todo el mundo. Permiten a sus empleados trabajar desde casa con un estipendio de oficina remota o, alternativamente, trabajar desde un espacio de coworking y obtener un reembolso de las tarifas si alguna vez tienen ganas de salir de casa.

Constructor

Según su sitio web, Constructor ayuda a «los propietarios de sitios de medios y comercio electrónico a ofrecer a sus clientes una mejor manera de encontrar productos de forma más rápida, sencilla e intuitiva». Están contratando para una variedad de funciones de ingeniería y analista de datos.

On The Go Systems

Esta empresa produce complementos de WordPress y cuenta con un sistema de traducción de software impulsado por inteligencia artificial. Su equipo proviene de más de 40 países alrededor del mundo y actualmente están contratando para roles de desarrollador y UX/UI.

Doist

Es la empresa detrás de sus aplicaciones de productividad para la gestión del tiempo y el trabajo. Por ahora, no están contratando, sin embargo hace algunas semanas abrieron un proceso para el puesto de jefe de marketing y algunos otros trabajos remotos. Sin embargo, esto no le quita que no sea una opción de trabajo desde casa.

Dollar Flight Club

Es otra organización remota con un equipo totalmente remoto que se especializa en ayudar a los entusiastas de los viajes a conseguir las mejores ofertas de vuelos para su próximo viaje.

Imagen: Archivo ENTER.CO