Burnout de los desarrolladores, cursos gratis en IA y celulares más caros: las noticias de la semana en ENTER.CO

Nos acercamos poco a poco al final de junio y ha sido una semana bastante extraña para las noticias de tecnología: no tuvimos un lanzamiento importante, Elon Musk no realizó algún cambio nuevo a su red social y Open AI no recibió ninguna demanda. Esto no significa que llegó el viernes sin algunas historias interesantes. Para los que quieren un buen resumen, en ENTER.CO hemos preparado este artículo con las cinco noticias más importantes de la semana.

La inflación está golpeando por todo lado y desde el COVID-19 uno de los sectores más golpeados ha sido el de la tecnología. Por desgracia traemos malas noticias: parece que los celulares incrementarán de precio el próximo y el culpable es la IA, que subirá el costo de los procesadores.

Los 3 datos clave

1 – Ming Chi Kuo, conocido analista del mundo móvil, predijo que los smartphones subirán de precio el próximo año.

2 – El culpable del aumento es la necesidad de los fabricantes de incluir procesadores capaces de utilizar funciones IA, lo que ha incrementado el costo de estos componentes.

3 – Qualcomm, que es uno de los fabricantes de chips más famosos, anunció en 2023 que incrementaría el precio de sus procesadores y, las proyecciones apuntan a que el precio el próximo año podría ser un 25% más costoso.

El burnout es uno de los fenómenos más comunes hoy y en el caso de los desarrolladores de software es uno de los principales problemas que enfrentan muchas de las compañías para reclutar talento. Pero un nuevo informe ha entregado una conclusión bastante única: uno de los principales problemas está en las herramientas de DevOps que se les entregan.

Los 3 datos clave

1 – Un informe asegura que el principal problema con las herramientas de DevOps está en que hoy las compañías contratan diferentes apps sin conexión que a momentos requieren de más trabajo y mantenimiento.

2 – De acuerdo con el informe, los desarrolladores hoy pasan tiempo valiosos lidiando con estos problemas que las herramientas externas tienen: problemas de compatibilidad, actualizaciones que desconfiguran planes de trabajo…

3 – Según los cálculos del informe, entre el tiempo perdido de los desarrolladores o el hecho de tener que reclutar a nuevo talento, el informe predice que las empresas de tecnología pierden cerca de 1 billón de dólares al año.

Quizás una de las cosas que podemos agradecer a la era digital es que hoy existen cientos de cursos en línea para que las personas puedan aprender nuevas habilidades. Esta semana la Alcaldía de Bogotá presentó una nueva plataforma con el objetivo de ofrecer cursos en IA analítica web o ciberseguridad a las personas interesadas.

Los 3 datos clave

– La plataforma se llama ‘Conéctate Bogotá’ y fue creada por la administración con el objetivo de desarrollar a los bogotanos en habilidades digitales.

– Hay más de 140 opciones de cursos digitales que vas de 1 hasta 10 horas.

– Los cursos están clasificados por niveles desde básico hasta intermedio y avanzado.

Uno de los nuevos métodos para el robo de información es un proceso llamado Bluesnarfing que aprovecha las conexiones abiertas de bluetooth para acceder y vulnerar los dispositivos móviles. En este artículo te contamos cómo funciona y de qué manera puedes prevenirlo.

Los 3 datos clave

1 – Los delincuentes solo deben encontrar tu Bluetooth encendido para poder acceder a toda la información de tu teléfono. Bastará con estar a unos 10 o 15 metros de distancia para vulnerar el equipo.

2 – Una vez conectan con tu móvil, podrán acceder a tu información como contactos, mensajes, correos electrónicos e incluso archivos. De acuerdo a los casos reportados, los ladrones luego exigen ‘rescate’ por la información vulnerada.

3 – En meses recientes varios fabricantes han realizado actualizaciones para obtener capaz de protección extra, pero esto también significa que los equipos más viejos son vulnerables a esta modalidad.

La nueva temporada de ‘La Casa del Dragón’ se estrenó esta semana y… la verdad el show no ha iniciado con el pie derecho. La nueva temporada no solo inició con menos audiencia, sino que además realizó algunos cambios importantes a su historia original.

Los 3 datos clave

– El primer capítulo de su segunda temporada trajo más de 7.8 millones de espectadores en todas las plataformas, mientras que el primer capítulo de la temporada anterior se estrenó con más de 10 millones de espectadores en todas sus plataformas.

– Max aseguró que el primer capítulo de la segunda temporada de ‘La Casa del Dragón’ era su mayor estreno en la historia de la plataforma… pero la razón está en que no cuenta los datos del servicio cuando todavía se llamaba Max.

– los fans también están molestos con cambios importantes que se hicieron a la historia de ‘Sangre y Queso’, que en los libros es más violenta y cruel con sus protagonistas.

