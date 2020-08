Los retos de Colombia en términos de desarrollo

El SingularityU Summit es un evento que trae a sus participantes conversatorios sobre tecnologías exponenciales, innovación y desarrollo que son tendencia a nivel global. En Colombia se realizó esta semana con charlas que abordaron temas de biotecnología, seguridad, entre otros.

En el país, muchos creen que el principal reto para crecer a nivel de desarrollo e innovación es la falta de tecnología. Pero de acuerdo con Claudia Aparicio, managing partner de SingularityU en Colombia, el verdadero reto es entender que la barrera está en la forma en que pensamos y en encontrar personas valientes que piensen de manera disruptiva. “En Silicon Valley, California, tienen mentes trabajando todo el tiempo creando pero no tienen problemas que resolver, todo lo están imaginando. Nosotros, en Colombia, tenemos dificultades y brechas que cerrar y tenemos al mejor aliado que es la tecnología, solo necesitamos mentes que decidan trabajar en esto”, asegura la experta.

Por eso, quizás no es una sorpresa que entre las diferentes charlas los speakers invitados resalten constantemente que Colombia es un país de oportunidades. Además, si tenemos en cuenta su modelo económico, expertos aseguran que hay que transformarla para darle un valor agregado. “La pandemia trajo consigo cambios con los que tenemos que aprender a convivir y ayudó a muchos empresarios y el Gobierno a darse cuenta que hay procesos que no funcionan. Por ahora, no hay una estrategia clara y fuerte pero las nuevas dinámicas generadas por la crisis sanitaria y la cuarentena demostraron que la transformación digital no es complicada y que existen más barreras mentales que de ejecución”, resalta Aparicio.

Por su parte, Paola Santana, emprendedora, cofundadora de Glass y Matternet, asegura que Latinoamérica ya no es una región que solo consume bienes extranjeros. Pues muchas veces estos son creados pensando en necesidades que no corresponden a nuestra región, en cambio, durante su charla en SingularityU Summit invitó a crear e innovar desde la región. Lo que generaría empresas capaces de generar empleo y, a la vez, ayudaría a generar talento dispuesto a apostarle al cambio y búsqueda de soluciones a los problemas locales.

Hacia dónde va Colombia

Actualmente, Colombia se encuentra implementando estrategias de recuperación económica que le permitan a la sociedad entrar y entender la nueva realidad a la que nos vemos expuestos debido a la pandemia. Sin embargo, para Aparicio, el Gobierno y las entidades colombianas no han tomado verdaderos riesgos. Los cambios que se han hecho son la consecuencia natural de la crisis sanitaria. El aceleramiento digital fue un paso obligado pero que de acuerdo con la experta habríamos llegado en algún momento.

“Gracias a la pandemia hemos aprendido sobre qué industrias tienen futuro, cuáles no y cuales deben adaptarse de manera rápida sino quieren quedarse atrás”, resalta Aparicio. Desde su punto de vista, está claro que la industria de la salud es la principal ganadora de la pandemia, ya que el país demostró que cuenta con talento y creadores de ideas dispuestos a ofrecer soluciones. Por eso, resalta que la biotecnología y seguridad son las nuevas apuestas que universidades y emprendedores que ayudarán a proponer el nuevo enfoque que Colombia podría tender para no seguirle apostando a la economía extractiva.

Imagen: Geralt (Vía Pixabay).