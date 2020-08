Gamers le dicen no al bullying en el ‘Día del Gamer’

El 29 de agosto es el Día Internacional del Gamer, Pony Malta lidera la iniciativa #UsernamesContraElBullying, una estrategia con la que busca que jóvenes de toda Latinoamérica, cambien sus nombres de usuario en las plataformas de videojuegos y redes sociales, como símbolo de rechazo al acoso o maltrato que viven diariamente en los juegos en línea, una problemática que es cada vez más frecuente.

Desde el pasado 26 de agosto, reconocidos gamers internacionales como The Donato, Chino Gamer, Hamid, Hectorino cambiaron sus usuarios. Además, hicieron intervenciones sorpresivas en diferentes juegos. Por su parte, los colombianos LauGamer, Juanmanco, Nigua y Andrés Gamer, entre otros, se unirán a la iniciativa en juegos como Minecraft, Clash Royale, Call Of Duty, Apex Legends, Free Fire, Fortnite y League Of Legends.

El Gamerbullying, como lo define la Fundación Gamers, se caracteriza por comportamientos como la intimidación, discriminación o acoso en el entorno específico de los videojuegos. Sucede, en su mayoría, en donde equipos de jugadores o gamers individuales, se enfrentan en escenarios públicos y sufren de abucheos y mensajes discriminatorios en público.

#UsernamesContraElBullying nace con el fin de combatir y prevenir el matoneo en estas plataformas que, a pesar de los esfuerzos de los desarrolladores de videojuegos, aún no tiene fin. A esta causa se han sumado organizaciones como Fundación Gamers de Colombia y la Fundación Internacional Scholas ocurrentes, además la iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) a través del proyecto ‘En TIC confío’, que con su experiencia, respaldan este proyecto que dará como resultado la creación de la ‘Escuela Antibullying de Pony Malta’ en donde la marca colombiana propiciará actividades que fomenten los valores y el respeto en las plataformas on line, convirtiendo a los gamers en embajadores de buen comportamiento.

“Nuestros niños y jóvenes son lo más importante y debemos protegerlos. Todos los colombianos tenemos la responsabilidad de brindarles entornos seguros, por eso desde MinTIC con nuestro proyecto en “Tic Confío”,

respaldamos iniciativas como #UsernamesContraElBullying” afirma Karen Abudinen Abuchaibe, Ministra

de las TIC.

