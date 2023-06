¿Cómo ver el eclipse solar anular ‘anillo de fuego’?

Este sábado 14 de octubre de 2023 ocurrirá el eclipse solar anular “anillo de fuego”. Pasará por Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, en este último países como Colombia, Venezuela y Brasil se podrá ver.

Recordemos que este tipo de eclipses ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol; total o parcialmente bloqueando completamente la cara del Sol. Según la NASA, el cielo se oscurecerá como si fuera el amanecer o el anochecer.

Pero este no sería el único eclipse, el 8 de abril de 2014 se podrá ver uno total, la agencia espacial estadounidense señaló que comenzará sobre el Océano Pacífico Sur y cruzará América del Norte, pasando por México, Estados Unidos y Canadá. Y de forma parcial, en Latinoamérica podrá ser visto en Venezuela, Ecuador, Paraguay, Perú y el norte de Bolivia y Chile.

Mark your calendars for April 8, 2024: A total solar eclipse will darken the skies of North America as the Moon blocks the light of the Sun for a few minutes.

We’re funding five experiments to study the Sun, Earth, and their interactions: https://t.co/Kj9WWdjbhB pic.twitter.com/GNacjHRHNy

— NASA (@NASA) June 25, 2023