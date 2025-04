Científicos descubren “Olo”, el misterioso color que solo cinco personas han visto en todo el mundo

Un grupo de investigadores de la Universidad de California en Berkeley asegura haber descubierto algo que parecía imposible, un color jamás visto por el ojo humano. Lo han llamado “olo”, y solo cinco personas en el mundo han logrado percibirlo.

Se trata de un azul verdoso intensamente saturado, que no existe en la naturaleza ni puede reproducirse en pantallas o pigmentos tradicionales. La clave del hallazgo es una tecnología llamada Oz Vision System, que estimula selectivamente los conos del ojo mediante láseres.

El experimento no consiste en inventar un color artificialmente, sino en desbloquear una percepción que nuestros sentidos normalmente no pueden alcanzar. La técnica permite activar únicamente los conos M de la retina, encargados de captar tonos medios, como el verde.

Lo sorprendente es que, en condiciones normales, cualquier color que vemos estimula al menos dos tipos de conos. Por eso, ver uno solo de ellos activado genera una experiencia completamente nueva para el cerebro.

“El color no tiene nombre, no se parece a nada que hayamos visto antes”, explicó Ren Ng, uno de los ingenieros detrás del estudio. La sensación es comparable, dijo, a ver el rosa más brillante imaginable luego de una vida entera viendo solo colores apagados.

Humans just saw a *new* color—literally outside the known visual spectrum.

BAIR faculty and visual computing expert Ren Ng and collaborators made it possible with the Oz Vision System. 🌈👁️

Newly published in @ScienceAdvances: https://t.co/GjfBXwAZfnhttps://t.co/AUGDPFYsUh

— Berkeley AI Research (@berkeley_ai) April 20, 2025