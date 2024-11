Motos ya no podrán ser inmovilizadas por infracciones menores ¿Cuáles son? Te contamos

La nueva ley sancionada recientemente, busca equilibrar las sanciones impuestas a motociclistas. Esta legislación fue impulsada por el Congreso, especialmente por el senador Efraín Cepeda y el senador Gustavo Moreno, luego de ser objetada por el presidente Gustavo Petro. Su propósito es limitar la inmovilización de motos en casos de infracciones menores, un proceso que, hasta ahora, era objeto de crítica por ser percibido como un “negocio” que afectaba la economía de los conductores.

¿Qué ocurría antes de la nueva ley? Pues bien, anteriormente, los motociclistas eran los más perjudicados con la inmovilización de sus vehículos por infracciones menores. La normativa anterior permitía que, ante infracciones de baja peligrosidad, las motos fueran llevadas a patios de tránsito, generando altos costos para los conductores.

Estos gastos, que incluían las tarifas de grúas y parqueaderos, muchas veces superaban el valor de la motocicleta misma, lo que llevó a que, en ciertos casos, los propietarios optaran por abandonar sus vehículos en lugar de recuperarlos. Además, esta medida impactaba desproporcionadamente a los motociclistas de bajos recursos, quienes en su mayoría utilizan las motos como herramienta de trabajo.

La nueva ley es una respuesta a estas inequidades. La normativa establece que, para infracciones menores, no habrá inmovilización, aunque sí se mantendrán las multas correspondientes, de modo que el infractor sea sancionado sin afectar su medio de trabajo.

Así, la ley busca eliminar lo que los promotores han llamado una “trampa de pobreza” que perjudicaba a conductores de motos, quienes, al ver su vehículo inmovilizado, perdían su medio de sustento diario.

Como hemos mencionado antes lo que busca la normativa es desmontar lo que algunos congresistas llamaron el “negocio de las grúas y los parqueaderos,” que, de acuerdo con el senador Gustavo Moreno, se había convertido en una carga desproporcionada para los trabajadores. Al reducir las causales de inmovilización, la ley también alivia el sistema de patios de tránsito, donde a menudo los vehículos inmovilizados quedaban almacenados por largos periodos.

¿En qué casos no se podrá inmovilizar una moto?

La ley estipula que las motos no podrán ser inmovilizadas en infracciones que no representen un peligro inmediato para la seguridad vial. Ejemplos de estas infracciones incluyen el tránsito en sentido contrario, no detenerse en un semáforo en amarillo o luz roja, adelantar en ciertos espacios no regulados o maniobras de riesgo leve. La premisa es que estos casos pueden resolverse mediante multas sin que sea necesario confiscar el vehículo.

Te puede interesar: Visitamos la fábrica de televisores Caixun en Cundinamarca, un impulso a la economía local y empleo para mujeres

Sin embargo, la nueva ley también aclara que, en situaciones de infracciones graves, donde haya riesgo para otros usuarios de la vía o daños a la infraestructura, la inmovilización sigue siendo una posibilidad.

Esto incluye casos de conducción peligrosa, embriaguez o infracciones que comprometan gravemente la seguridad de otros. En estos casos, la inmovilización se mantendrá como medida preventiva y sancionatoria.

La ley representa un cambio hacia un modelo más equitativo y menos punitivo para los motociclistas, pero también plantea retos en tanto a la aplicación y cumplimiento, dado que se deberán implementar protocolos para distinguir claramente entre infracciones menores y graves. De igual forma, es fundamental que los conductores de motocicletas, en reciprocidad, mantengan un compromiso con la seguridad vial, entendiendo que esta medida no es un incentivo para infringir la ley, sino una estrategia para mitigar la desigualdad en el sistema sancionador.

Imagen: EGT