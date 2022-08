MinAmbiente lanza nuevo portafolio virtual (no tan virtual) para conocer Colombia

Con el fin de crear un vínculo directo entre el sector de turismo y los viajeros en Colombia, MinAmbiente desarrolló la segunda versión del portafolio virtual ‘Turismo de naturaleza: una experiencia responsable 2021’. En él, los turistas podrán encontrar información de al menos 365 empresas que ofrecen servicios orientados al disfrute de espacios naturales alrededor del país. La entidad anunció el portafolio como una de las últimas movidas del gobierno Duque, el 7 de agosto del presente año.

Pero, ¿cómo funciona el portafolio? Para ser sinceros, el componente ‘virtual’ no es muy virtual. Al ver ‘Portafolio virtual’ una imagina que se encontrará con un catálogo de servicios por los que se puede recorrer como en un mapa interactivo, una página web con diferentes enlaces a los servicios…o algo parecido. Lamentamos decirte que el portafolio de MinAmbiente no está cerca de alguna de esas posibilidades. Al contrario, se trata de un PDF que puedes descargar donde, evidentemente encontrarás empresas turísticas en Colombia, pero…no hay más. Vamos, que esto no está mal, pero es poco parecido a lo que anuncia la entidad.

Por supuesto, no podemos desconocer el trabajo allí plasmado de recolección y posterior publicación del documento. Si te animas a echarle una ojeada, seguramente te encontrarás con servicios útiles para tus viajes. Entre los negocios de turismo de naturaleza verás 3 categorías, ecoturismo para los que buscan contemplar el país, conocer resguardos en áreas protegidas, etc. Turismo en aventura pensado para los amantes de deportes extremos y Turismo rural para los que desean tener interacción cultural, la experiencia en la vida rural, etc.

“Este portafolio brinda un abanico de posibilidades a quienes deseen conocer y explorar de manera responsable y sostenible los rincones mágicos que tiene nuestro territorio. Yo los invito a que se animen a vivir nuevas experiencias de la mano de estos negocios sumándose al compromiso de producir conservando y conservar produciendo”, dijo el ex ministro, Carlos Correa. Si deseas ver y descargar el portafolio de servicios, puedes acceder aquí.

Imagen: Pexels