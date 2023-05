Entrevista: “Bogotá de inteligente no tiene absolutamente nada”: concejal Juan Baena

ENTER.CO conversó con el cabildante del Nuevo Liberalismo y fundador de la bancada de la ‘Innovación, el Emprendimiento y la Competitividad’ Juan Baena, sobre los avances tecnológicos y las propuestas que el Concejo ha trabajado durante estos cuatro años. Pese a que la labor realizada por la institución ha sido importante en materia tecnológica, Bogotá sigue siendo ‘poco inteligente’.

Baena explicó a este medio que desde el primer momento ha trabajo en temas relacionados con tecnología, ciencia e innovación; sobre su gestión señaló que a través del Plan de Desarrollo Distrital, creó iBO, el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá. También señaló que en el cabildo se dio un debate intenso para la asignación de recursos de lo que será el Distrito de Innovación.

“No hemos parado de trabajar en el distrito para darle un enfoque, digamos, de ciudad inteligente o de ciudad del futuro o de estar preparándonos. Hicimos una apuesta tan fuerte por el Distrito Innovación, Ciencia y Tecnología, porque ciudades como, por ejemplo, Nueva York tienen más de un distrito; para nosotros era muy llamativo que Bogotá no se estuviera dirigiendo hacía allá. Además, porque en la práctica aquí tenemos un clusters de ciencia y tecnología, pero que no está concentrado en un solo lugar”.

Sobre los avances que cedieron en plena pandemia del Covid – 19, la bancada lanzó “ReActiva: innovación abierta para la reactivación económica de Bogotá”, que buscaba a través de soluciones tecnológicas a ayudar a aquellos que se vieron afectados como los teatros, bares, restaurantes y hoteles. “Sacamos un concurso para ver cómo le entregamos desde el Consejo, en un ejercicio de innovación, soluciones a Bogotá. No hemos parado de trabajar en esto”.

Por otro lado, el concejal explicó porqué decidió leer un discurso generado por ChatGPT el Día del Trabajador en la corporación. “Desde los sectores políticos no nos estamos preparando para lo que se viene y lo cierto es que estas tecnologías pueden cambiar, transformar el empleo, si no estamos preparados para esa transformación pues nos vamos a quedar solamente con los desempleados y no vamos a transitar hacía esas áreas”.

Dice Baena que la intención de haber llevado la intervención de la inteligencia artificial correspondía a poner de presente esa necesidad a que el futuro es ahora, ya que según él hay dos opciones: «negarnos y pelear con la inteligencia artificial y la automatización o caminar de la mano y prepararnos para que esos empleos que se van a perder los podamos transformarlos».

Quizá sea muy pronto para hablar de cifras que indiquen alguna afectación de empleos por la IA, pero compañías como IBM ya ha paralizado sus contrataciones y se presume que van a despedir alrededor de ocho mil trabajadores. ¿El Concejo tiene números de los posibles efectos de la IA en Bogotá?

Pues es que ese es otro gran problema en Colombia y por supuesto en consecuencia, en Bogotá, pues nadie mapea eso; mapeamos de manera general el desempleo, pero no conozco y tampoco creo que existan observatorios que nos permitan seguir cómo la tecnología genera pérdida de empleos.

Ahora aquí es importante decir que no solamente genera pérdida de empleo, sino que los transforma y por eso insisto, que debemos estar listos para entregar al mercado aquellos empleos que también se empiezan a crear.

Quizá también sea muy pronto para hablar, pero ¿cómo se está preparando y qué nivel de infraestructura tecnología tiene Bogotá?

Bogotá está completamente atrasada, Bogotá de inteligente no tiene absolutamente nada (…) En tecnología en general Colombia está muy atrasada; es importante la conectividad, pero en el tema de educación tenemos que avanzar muchísimo, por un lado para que los colombianos no seamos solo consumidores, es decir, nada le genera a una persona desde la conectividad; conectarse a Facebook no genera nada. Aquí lo importante es ser prosumidores, por ejemplo, que la persona que se conecta a Facebook o a cualquier otra red o página web pueda vender u ofrecer servicios. No somos prosumidores, somos apenas consumidores y en consecuencia, no terminamos utilizando la tecnología.

Por otro lado, como he venido diciendo frente al tema del empleo debemos prepararnos para esas profesiones del futuro, es decir, que hayan suficientes analistas de datos, ingenieros de datos o de sistemas; que podamos hacer uso de la tecnología que va avanzando tan rápido y que los empleos, insisto, no se queden en otros lugares y que aquí sencillamente los perdamos.

Además de lo que hemos hablado y teniendo en cuenta que ahora en octubre se celebrará elecciones de Autoridades Locales, ¿qué otras propuestas y proyectos le deja a Bogotá?

Pocos concejales pueden decir que trabajaron para hacer el Laboratorio Innovación Pública de Bogotá o por el Distrito de Innovación. Yo también promoví un tema muy importante, y probablemente sea uno de los primeros en el mundo, y es el círculo virtuoso de la seguridad, el uso y aprovechamiento de los datos, que consiste en cómo proteger a la ciudadanía de los datos y del uso de sus datos y cómo se aplica. Lo dejamos para la ciudad, dejamos una base, pues muchos dicen que son el petróleo del siglo XXI.

Otro tema en el que ha trabajo desde el lado de la ciencia es fomentar la industria del cannabis medicinal y cosmético, con esto lograron el acuerdo 831 de 2022, ¿en qué va esto?

Dejamos lo que es el primer acuerdo a nivel nacional, de un ente territorial, que busca fomentar la industria del cannabis, tanto industrial como medicinal. Este es un acuerdo que apenas tiene un año y tres meses, pero a partir de eso, por ejemplo, se está adelantando en el Idipron un estudio observacional para ver cómo tratamos las adicciones a drogas fuertes.

Por otro lado, se hizo una alianza entre Zerenia, una clínica que trata a pacientes con cannabis medical y Capital Salud; a partir de ese acuerdo se está haciendo una encuesta en la Secretaría de Salud para saber cuál es la línea base de los conocimientos del personal en salud, porque encontramos que una de las barreras que hay para prescribir, para usar el cannabis de tipo medicinal es precisamente el desconocimiento del personal en salud.

Dejamos la responsabilidad, por ejemplo, de educar también a la fuerza pública en este tema, dejamos la responsabilidad al instituto de biotecnología IDCBIS para que investigue las propiedades del cannabis. Por su parte, Atenea tiene la obligación de contemplar la apertura no solamente de investigaciones para el cannabis, sino de crear cursos para capacitar a las personas alrededor de este tema.

¿Se va a lanzar otra vez al Concejo para el periodo 2024 – 2027?

Hoy tomé la decisión de lanzarme nuevamente al Concejo Bogotá para seguir trabajando por los temas de la ciencia, la innovación y la tecnología de nuestra ciudad.

