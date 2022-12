Emilio Tapia acusa a la mamá de Karen Abudinen de soborno por Centros Poblados

En una grabación revelada por el periodista Daniel Coronell, el contratista Emilio Tapia, que está siendo procesado por el contrato irregular entre la exministra de las TIC, Karen Abudinen y Centros Poblados, que pretendía llevar internet a los niños de las zonas rurales más apartadas de Colombia, señaló que la mamá de la alta funcionaria, Joussette Abuchaibe Slebi, le pidió coimas.

Coronell, reveló parte de los audios en La W Radio. Allí explicó que Tapia hace categóricos señalamientos contra Abuchaibe, porque al parecer buscó a uno de sus socios en el contrato de Centros Poblados y le habría solicitado “un gran pedazo porcentual por la adjudicación».

Así mismo, la revista Cambio, reseña que la madre de la exfuncionaria del gobierno de Duque, “pidió 70.000 millones de pesos, siendo un contrato por un billón, y que esta cifra le resultó muy elevada cuando le informaron al respecto al contratista”.

“A nosotros. A mí me habían abordado. Yo no había accedido al tema. Nunca quise asistir a ninguna reunión, porque no me interesaba, no me interesaba. El socio me dijo ‘mira me está hablando la mamá de la ministra’, la mamá, aquí en Barranquilla. Y tal. Y me está llamando que para organizar el tema, que no sé qué. Yo le dije ‘mira, si tú quieres escucha pero yo no asisto a eso’. Efectivamente, se reúne, habla ¿Y sabe cuánto le pidió? 7 por ciento”, se escucha en la grabación.

Sin embargo el periodista, señala que las acusaciones del contratista no están probadas, y la madre de la exministra, “tampoco puede dar su versión de los hechos, debido a que falleció de covid-19 en mayo de 2021”. Según la investigación periodística la presunta conversación que menciona Emilio Tapia habría tenido lugar en 2020.

Por su parte, la exministra Karen Abudinen, respondió las acusaciones de Tapia, y explicó en un comunicado que ella siempre fue una “piedra en el zapato” para el plan delictivo del contratista. “Creí que por hacer el bien, por actuar correctamente había pagado ya todos los precios que me quisieron cobrar, pero escuchar al dos veces capturado Emilio Tapia, ‘el gran ciudadano’ para muchos, pretendiendo enlodar la memoria de mi madre (…) es sencillamente una canallada”, reseña la misiva.

¿Un preacuerdo para Emilio Tapia?

Coronell, además de los audios revelados donde el contratista acusa a la mamá de la exministra por pedir coimas, también señala que que la Fiscalía tenía listo un preacuerdo con Tapia en el caso de Centros Poblados, en el que solo beneficiaba al contratista.

El periodista explica que por “su multimillonario acto de corrupción” tan solo le darían 55 meses de cárcel, con lo cual el año entrante estaría en detención domiciliaria y poco después libre como el viento”.

Además, el contratista no tendría que “entregar información, ni delatar a nadie». Y que iba a entregar una suma de dinero simbólica a manera de restauración”.

Por su parte, la Fiscalìa negó haber acordado con Tapia, sin embargo Coronell reveló al día siguiente los “primeros audios del procesado contando de viva voz los términos del insólito convenio con el ente acusador”.