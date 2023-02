¡Tranquilos! El chat de Bing volverá a conversaciones más largas y con más turnos

La semana pasada el buscador limitó los turnos de chat por sesión a 50 por día. Sin embargo, muchos se quejaron por la restricción, y Microsoft decidió aumentar los turnos por sesión a 6 y expandirlos a 60 chats en total por día.

Microsoft explicó inicialmente que la limitación de conversaciones muy largas podían confundir el modelo de chat subyacente en el nuevo buscador, al abordar respuestas confusas y, a veces, agresivas.

De acuerdo con Bing, con el ánimo de mejorar el chat impulsado con inteligencia artificial, no solo ahora permitirán chats más largos, sino que las conversaciones y respuestas que se den en la plataforma sean responsables.

Yusuf Mehdi, vicepresidente y director de marketing de Microsoft, explicó por medio de su cuenta de Twitter, que la idea es subir el número a 100 chats en total. “Con este cambio que se avecina, sus búsquedas normales ya no contarán contra los totales de sus chats. Le proporcionaremos más actualizaciones a medida que continuamos realizando mejoras en el modelo”.

Thanks for all your feedback on Bing chat limits. As of today, we have increased to 60 chats per day and shortly we will move to 100. And your searches will no longer count against your chat total. More to come as we improve the model responsibly. Let us https://t.co/O2lljZ8jWe… https://t.co/DnsLA9lozs

— Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) February 21, 2023