Tang Yu, el robot humanoide nombrado CEO que hizo subir las acciones de la empresa

NetDragon Websoft, una empresa china desarrolladora de juegos en línea, en agosto del año pasado nombró a Tang Yu como su CEO, el nombramiento no tendría nada en particular, sino fuera porque es un robot humanoide impulsado con inteligencia artificial que ha sido capaz durante los últimos ocho meses superar el mercado de valores de Hong Kong.

La inteligencia artificial que se convirtió en la gerente de la compañía de videojuegos, tiene funciones normales de una persona que está en este tipo de cargos: revisar análisis importantes, tomar decisiones de liderazgo, evaluar riesgos, y además de eso fomentar un ambiente de trabajo eficiente para la empresa y sus empleados

Según el portal The Hustle, Tang Yu ha trabajado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no ha dormido ni recibido compensación alguna. Los resultados de su trabajo, hasta la fecha, han demostrado que no ha habido consecuencias negativas para NetDragon Websoft, al contrario, un informe de Google Finance señaló que el valor de la compañía ha aumentado un 10% en los últimos seis meses.

Es decir, su valor ascendió por encima de los 9.000 millones de dólares de Hong Kong (1.100 millones de dólares estadounidenses).

