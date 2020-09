Google Protect, el guardián silencioso de tu equipo      

¿Sabías que puedes ubicar tu celular o revisar la seguridad de las apps que tienes instaladas? Te contamos cómo hacerlo con Google Protect.

Google está en tu celular para hacer algo más que búsquedas. Los sistemas de la compañía y herramientas se han convertido en la médula de la manera en la que funciona tu equipo. Uno de los elementos más importantes, por ejemplo, es la seguridad. Por eso es que los dispositivos Android hoy cuentan con una serie de protecciones adicionales que buscan blindar tu celular de manera adicional.

Google Protect es un servicio de protección. Su función principal es la de resguardar al celular de malware (virus y amenazas externas), pero en los años recientes también ha integrado funciones adicionales para poder proteger el equipo.

Google Protect: el analizador de apps

Aunque compañías como Google realizan revisiones a las apps que integran en sus tiendas, las cualidades de estas pueden cambiar con el tiempo. Lo que esto significa es que, puede ocurrir que una app que hayas instalado en tu celular hace algunos años ya no sea segura. Por eso, Google cuenta con una opción en tu celular para que hagas un análisis de todas las apps instaladas y verifiques si alguna representa un problema de seguridad. Para verificar el estado debes seguir los siguientes pasos:

– En tu teléfono o tablet Android, abre la app de Google Play Store.

– Presiona Menú (las tres líneas horizontales) y luego selecciona ‘Play Protect.

– La sección te indicará si se ha encontrado algún problema con el equipo. También puedes correr un análisis pulsando la opción analizar.

Encuentra tu equipo

Muchas personas no saben que no es necesario instalar aplicaciones externas en los equipos con los servicios de Google para encontrar el celular. En las versiones más recientes es posible utilizar la función de ‘localiza mi equipo’ para poder detallar la ubicación de un celular registrado a una cuenta de Google. Lo único que tienes que hacer es ingresar en el navegador (y seleccionar la cuenta de Gmail relacionada con tu dispositivo) e ingresar ‘Encontrar mi dispositivo’. Selecciona el equipo que deseas rastrar y un mapa te mostrará la última ubicación registrada. También puedes llamar al equipo (muy útil para cuando lo dejas olvidado en una casa ajena) o incluso puedes bloquearlo dejando un mensaje para el que lo encuentre, junto con un número para que se contacte contigo. Por último, también puedes borrar toda la información en el dispositivo.

Verificador de la tienda

La cantidad de apps no solo es importante. También lo es la calidad. Por eso, parte de las funciones de Google Protect están centradas en verificar que ninguna de las apps que estén disponibles estén violando las políticas de la aplicación. Esto tiene dos propósitos: eliminar o descontinuar apps en la tienda que representen amenazas y también notificar a aquellos que puedan tenerlas instaladas en sus dispositivos. Además de esto, la tienda también le da prioridad a las aplicaciones verificadas por los desarrolladores. Es decir, que si buscas ‘Call of Duty’ el primer resultado que aparecerá en tu pantalla es el juego del desarrollador y no las 300 copias no autorizadas.

Precisamente, uno de los fabricantes que mejor relación tiene con Google y lo considera uno de sus aliados más valioso es Samsung. La marca surcoreana, de hecho, ha integrado dentro de su plataforma todavía más maneras de aprovechar estos servicios. Por ejemplo, todos los Smartphones y Tablets Galaxy de Samsung cuentan con un soporte continuo de actualizaciones hasta por 4 años, que mejoran el rendimiento del sistema operativo Android.

Imágenes: captura de pantalla ENTER.CO