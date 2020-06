El primer iPhone plegable realmente no sería ‘plegable’

El prototipo del iPhone plegable en el que trabaja Apple utiliza dos pantallas conectadas por una bisagra, de acuerdo con rumores de esta semana.

¿Cuál es el siguiente gran paso de los dispositivos móviles? La respuesta de los fabricantes parece estar en pantallas plegables. Huawei, Samsung, Motorola e incluso HTC se han unido a la tendencia de equipos con el doble de pantalla y el triple de precio. Y, aunque por ahora su costo los limita a ser algo más que un gadget de lujo, las funcionalidades que presentan las pantallas plegables sin duda traen elementos de valor a la mesa para los usuarios. Por eso llama la atención que Apple, que estableció su marca con la idea de ‘innovación’, no haya entrado a la tendencia y sacado su propio dispositivo de pantalla plegable.

Jon Prosser, actualmente el filtrador con más renombre en lo que a productos de Apple se refiere, afirma que la siguiente ‘gran cosa’ del fabricante será su dispositivo plegable. La afirmación la realizó esta semana en una entrevista con Jon Rettinger, en la que habló de lo que está detrás de estas filtraciones. Prosser asegura que lleva cerca de un mes detrás de esta historia y que el elemento más interesante de la propuesta es que, realmente, el primer iPhone plegable de Apple no sería ‘plegable’.

Apple’s “foldable” iPhone isn’t really a foldable. 🧐

The current prototype has two separate display panels on a hinge.

Round, stainless steel edges like current iPhone 11 design.

No notch — tiny forehead on outter display that houses Face ID.

