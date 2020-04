La semana anterior Apple reveló el iPhone SE. La mayoría se enfocó en que se trataba de un dispositivo ‘económico’ del fabricante, con el mismo procesador del iPhone 11. Otros no pudieron evitar el anotar que su lanzamiento no parece para fechas propicias, considerando el estado actual del mundo. Sin importar en qué parte del espectro te encuentres, lo cierto es que Apple ha tenido un año bastante complejo y su equipo más reciente es una muestra de cómo ha afectado a la compañía la crisis de salud.

Pero, aquellos conectados con las noticias de tecnología, en especial las que tienen que ver con la compañía de Cupertino, habrán notado que solo se lanzó un dispositivo. Esto sorprende, pues desde hacía meses había rumores de que el Smartphone vendría en dueto. El iPhone SE Plus sería un modelo más grande que, al igual que todos los dispositivos con ese apellido, ofrecería una pantalla mayor y algunas pequeñas mejoras.

La preguntas entonces es ¿qué pasó con el iPhone SE Plus? La respuesta corta es que sí existe, pero no llegará en un buen tiempo.

Al parecer, para el momento en el que Apple tenía planeado lanzar el iPhone SE su hermano mayor no estaba listo. Por esta razón (sumada a la presión de los accionistas) el fabricante solo presentó el SE y ahora está dedicando la mayoría de sus esfuerzos en completar el iPhone 12 para su lanzamiento a finales de 2020.

Te puede interesar iOS 14 reveló que Apple lanzaría un ‘iPhone SE Plus’

La otra noticia es que el SE no llegará en un mes, tres meses o siquiera en 2020. John Prosser, creador del canal de From Page Tech y una de las fuentes más confiables en lo que Apple se refiere, afirma que el iPhone SE Plus llegará en marzo de 2021. Al parecer Apple utilizará el argumento de “por demanda popular del SE, lanzamos una versión más grande del dispositivo”. Lo que lleva a otro punto importante, pues de acuerdo a Prosser el equipo vendría con procesador A13. Se trata de un punto importante, pues el dispositivo vendría con el mismo cerebro que el SE normal y no algún componente mejorado que justifique su existencia (al menos hasta lo que sabemos).

Se espera que el iPhone SE consiga imponerse, incluso ante las circunstancias actuales. Como punto a su favor, el hecho de que se trate de un equipo ‘económico’ (al menos en lo que a costos habituales cuando de Apple hablamos) le puede abrir un espacio en una economía mucho más reservada. Pero en caso de que los números no sean tan favorables ¿cómo justificaría la compañía de Cupertino el lanzamiento de una segunda versión con el mismo procesador? Solo el tiempo nos dirá si el iPhone SE Plus tiene un inicio menos estrellado que el de su predecesor.

Imágenes: Apple