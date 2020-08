Crean herramienta contra reconocimiento facial

No es un secreto que muchas naciones han pensado en usar el reconocimiento facial en sus habitantes como una forma de control y «seguridad». De hecho, Amazon y Microsoft hicieron público que se negaban a prestar esta tecnología a la policía de Estados Unidos. Distintas organizaciones han asegurado que debe crearse una ley para proteger a los usuarios de este tipo de tecnologías.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Chicago creó una herramienta que espera que la gente use para «cubrir» sus rostros y confundir a los sistemas de inteligencia artificial (IA) y deep learning con cambios en los pixeles de una imagen, según explica The New York Times.

Fakes, el software de «cubrimiento», cambia la apariencia de las personas de manera sútil con rostros de famosos. De este modo, la IA asociará su rostro con características de la otra persona. Los investigadores esperan que con esta herramienta se pueda proteger de los sistemas de reconocimiento facial y evitar la recolección de datos y uso de estos sin permiso de las personas.

La herramienta usa rostros de famosos, con características completamente diferentes a las del usuario y del género contrario para realizar el «cubrimiento». Aún está en desarrollo, por lo que los investigadores afirman que seguirán trabajando para mejorar la combinación de imágenes. Por ahora, el software está disponible en el sitio web de los investigadores para descarga gratuita y se espera que los desarrolladores usen este sistema para generar aplicaciones y plataformas que las personas puedan usar cuando suben una imagen a sus redes sociales.

Sin embargo, esto no sería suficiente. Se necesitaría, además de proteger todas las imágenes que se suban en un futuro, asegurar toda la existencia de fotos pasadas. Por lo que la existencia de Fakes solo es una muestra de la preocupación de Instituciones y de algunos individuos por el problema que representa el mal uso del reconocimiento facial y las limitadas opciones que existen para controlarlo.

Imagen: Andrea Piacquadio (Via Pexels).