Robot confundió a un trabajador con una caja y lo aplastó contra una cinta transportadora

En Corea del Sur, en una fábrica de envasado de verduras, un robot industrial agarró y aplastó a un trabajador causándole la muerte. Investigadores locales están investigando si dicho accidente se dio por fallas en el diseño del robot o si esa máquina en concreto era defectuosa.

Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, el dispositivo o brazo robótico tenía la tarea de cargar cajas y ponerlas en una cinta transportadora, sin embargo dicho aparato había tenido problemas con sus sensores en días anteriores y un técnico estaba realizando su arreglo.

Mientras el empleado realizaba su labor de reparación en altas horas de la noche el día miércoles el robot confundió al técnico con una de las cajas de verduras. Según el relato del medio surcoreano, el robot agarró al hombre y empujó su cuerpo contra la cinta transportadora, aplastándole la cara y el pecho.

No obstante su fallecimiento no fue inmediato, el hombre logró salir hacia el hospital, pero por la gravedad de las lesiones no resistió y falleció horas después. Por su parte, y de acuerdo con la agencia de noticias Associated Press, Kang Jin-gi, jefe del departamento de investigaciones de la comisaría de Gosong, aseguró que pese a que están investigando las causas, la primera hipótesis es que pese a pesar de que este tipo de sistemas suele funcionar con una programación previa y sensores que le permiten identificar la carga y el lugar dónde tiene que almacenarla, Kang Jin-gi descarta que se trate de un error provocado por un fallo de su ‘cerebro’ electrónico.

«No se trataba de un robot avanzado dotado de inteligencia artificial, sino de una máquina que simplemente recoge cajas y las coloca en palés», explicó el jefe policial surcoreano.

Además también señala que pudo tratarse de un error humano, ya que un vídeo de seguridad indica que el hombre se había acercado al robot con una caja en las manos, lo que probablemente desencadenó el error de la máquina. «Está claro que no se trata de un caso en el que un robot confundió a un humano con una caja, no era una máquina muy sofisticada», afirmó.

