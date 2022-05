Los futuros iPads plegables de Apple contarán con pantallas de tinta electrónica

Desde hace poco más de un año, los rumores sobre la incursión de Apple en el mercado de los dispositivos plegables se comenzaron a intensificar. A inicios del 2021 Bloomberg anticipó que la compañía dirigida por Tim Cook estaba probando pantallas plegables para futuros iPhones, y aunque poco se volvió a hablar del tema, esta semana el filtrador Ming Chi-Kuo adelantó que la compañía sí está trabajando en implementar dicha tecnología, pero para una próxima generación de iPads.

Sin embargo, el detalle más llamativo no radica en si serán las tabletas o los smartphones los que cuenten con pantallas plegable. La novedad más interesante radica en que, de acuerdo al analista, Apple estaría probando displays de tinta electrónica con el fin de usarlas bien sea para las cubiertas o para los paneles secundarios de sus futuras tabletas.

Esa tecnología, conocida como Electronic Paper Display (EPD), es la misma que Amazon utiliza en sus Kindle. La diferencia es que la nueva generación de este tipo de pantallas (que es la que estaría probando Apple), deja el blanco y negro a un lado y le da paso a un sistema mejorado de hasta 50.000 colores: avance significativo para la experiencia de los usuarios de tablets, y un detalle que sin duda estos agradecerán, al utilizar pantallas de bajo consumo que no necesitan de la luz.

Apple is testing E Ink’s Electronic Paper Display (EPD) for future foldable device’s cover screen & tablet-like applications. The color EPD has the potential to become a mainstream solution for foldable devices’ must-have cover/second screen thanks to its excellent power-saving.

