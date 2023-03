La startup Cerebras IA lanza 7 modelos GPT para usarlos gratis ¿Competencia para OpenAI?

Cerebras Systems, una startup estadounidense de inteligencia artificial anunció el lanzamiento de una serie de siete modelos de lenguaje grande (LLM) similares a GPT que podrán ser usados de manera gratuita por la comunidad investigadora y científica.

La compañía que tiene sede en Silicon Valley, entrenó los siete modelos en 16 sistemas CS-2 en la supercomputadora Cerebras Andromeda AI, incluidos modelos de lenguaje más pequeños de 111 millones de parámetros a un modelo más grande de 13 mil millones de parámetros.

Startup explica que por lo general entrenar siete modelos GPT con parámetros de 111 millones puede tardar meses, sin embargo, con la supercomputadora Andromeda fueron capaces de hacerlo en pocas semanas, ya que esta cuenta con una velocidad “increíble” de los sistemas Cerebras CS-2 que componen el hardware de IA y la capacidad de la arquitectura de flujo de peso del sistema para eliminar el dolor de la computación distribuida.

The AI industry is becoming increasingly closed. We believe in fostering open access to the most advanced models. Cerebras-GPT is being released under the Apache 2.0 license, allowing royalty-free use for research or commercial applications. (2/5) pic.twitter.com/IYI4dROx9Q

— Cerebras Systems (@CerebrasSystems) March 28, 2023