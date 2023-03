“La IA no crea nada, genera regurgitación de lo que se alimenta”: Sindicato de Guionistas de EE.UU.

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) lanzó una propuesta para regular el uso de la inteligencia artificial en la generación de guiones. La asociación ha planteado que esta tecnología sea vista como una herramienta y no como un escritor. ¿Qué más propone?

WGA señala que es necesario regular el uso del material producido con inteligencia artificial o tecnologías similares, ya que esto garantiza que las empresas no puedan usar la IA para “socavar los estándares de trabajo de los escritores, incluida la compensación, los residuos, los derechos separados y los créditos”.

Así mismo, el sindicato reiteró que IA no se puede utilizar como material de origen, para crear escritos ni reescribir trabajos como novelas, artículos de revistas u obras de teatro adaptadas, por tanto, tampoco se puede “considerar determinar los créditos de escritura” a estas tecnologías.

“Nuestra propuesta es que a los escritores no se les puede asignar material generado por IA para adaptar, ni el software de IA puede generar material literario cubierto”.

