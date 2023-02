Google lanza Bard,el chatbot de IA que proporcionará respuestas “frescas y de alta calidad”

El año pasado cuando fue lanzado ChatGPT, Google no dudó en ponerse las pilas y trabajar en una inteligencia que superará a este chatbot, y en menos de los que pensamos, Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet, hizo el anuncio oficial del lanzamiento de Bard, un servicio de inteligencia artificial conversacional experimental, impulsado por LaMDA.

Hace dos años, Google presentó capacidades de lenguaje y conversación impulsadas por el modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo (o LaMDA para abreviar). Sin embargo, el proyecto aún estaba inconcluso; el lanzamiento de OpenIA y los recientes anuncios de Microsoft de integrar ChatGPT a su buscador Bing, hicieron despertar al gigante tecnológico.

De acuerdo con Pichai, el nuevo chatbot, bautizado Bard “busca combinar la amplitud del conocimiento del mundo con el poder, la inteligencia y la creatividad de nuestros grandes modelos lingüísticos”.

La nueva inteligencia artificial, se basa en información de la web para proporcionar respuestas” frescas y de alta calidad».

“Bard puede ser una salida para la creatividad y una plataforma de lanzamiento para la curiosidad, ayudándote a explicar los nuevos descubrimientos del Telescopio Espacial James Webb de la NASA a un niño de 9 años, o aprender más sobre los mejores delanteros del fútbol en este momento, y luego hacer ejercicios. para desarrollar tus habilidades”, explica Google.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l

— Google (@Google) February 6, 2023