Watch SE: la magia del reloj de Apple, a un precio más asequible

En octubre, junto con el Watch Series 6, Apple lanzó en nuestro país un nuevo modelo de su reloj inteligente que puede tener un especial atractivo en mercados como el colombiano debido a su menor precio: el Apple Watch SE.

Aunque se trata de un Apple Watch de última generación, el modelo SE no incluye algunas características presentes en el Apple Watch Series 6, como la pantalla encendida todo el tiempo, el lector de oxígeno en la sangre y la posibilidad de generar electrocardiogramas; además, tiene el procesador S5 de la generación anterior (el del Watch Series 5), en vez del nuevo procesador S6 del Apple Watch 6. Por eso cuesta menos.

Sin embargo, el Watch SE tiene el mismo tamaño de pantalla del Watch 6, ofrece la misma resistencia al agua (hasta 50 metros de profundidad) y comparte con el modelo de gama alta otras características avanzadas –como la detección de caídas y el altímetro siempre encendido– que convierten al Watch SE en una gran alternativa para un usuario de iPhone que quiera actualizar su reloj viejo o adquirirlo por primera vez (el reloj inteligente de Apple solo funciona con teléfonos iPhone, no con celulares Android).

Nosotros probamos durante cerca de un mes un Apple Watch SE con pantalla de 44 mm, un reloj cuyo precio en Colombia a comienzos de diciembre estaba en cerca de 1,6 millones de pesos (hay uno de 1,4 millones, pero con pantalla de 40 mm). Y antes de hablar de sus características hay que destacar que en el precio está su primera cualidad: cuesta 600 mil pesos menos que el Apple Watch Series 6 de 44 mm más económico, que al momento de escribir este artículo estaba en 2,2 millones de pesos.

A cambio de pagar un menor precio, la principal concesión que hace el usuario quizás es que este reloj no mantiene encendida su pantalla todo el tiempo. Esa es una característica que Apple introdujo en su reloj a finales del 2019, con el Watch 5, el modelo de la generación anterior.

En el Watch SE la pantalla solo se enciende cuando uno la toca o cuando se levanta la muñeca para mirar el reloj. En cambio, en los Watch Series 5 y 6 esa pantalla siempre está encendida, solo que mientras no se levante el brazo o se toque se mantiene en un modo de bajo consumo, que tiene menos brillo.

Curiosamente, la que podría ser la principal diferencia con el reloj de mayor gama termina trayendo un beneficio importante: la batería del SE dura más que en el Watch Series 5. En las pruebas que realizamos, el Watch SE generalmente nos aguantó dos días y medio sin una recarga (apagándolo durante las 8 horas de sueño). El Series 5, en cambio, nos dura cerca de un día y medio con las mismas condiciones de uso.

¿Cómo le cambia la vida diaria un Apple Watch?

El principal atractivo del Apple Watch es que uno no tiene que andar pendiente del teléfono a toda hora. La razón es que muchas de las cosas que uno suele hacer en el iPhone se pueden realizar desde el reloj. Por ejemplo, es posible leer los correos que llegan, los SMS y los mensajes de WhatsApp. Uno también puede ver cuáles son sus citas en el calendario, leer los recordatorios, activar alarmas, usar el temporizador, empezar a reproducir una lista de música del teléfono, poner pausa a las canciones o subir el volumen, etc., todo ello desde la muñeca, sin tener que usar el iPhone.

Así mismo, en el Apple Watch SE es posible contestar llamadas telefónicas y hablar directamente desde la muñeca, y ni siquiera hace falta que uno tenga el teléfono al lado (podría estar en otra habitación), ya que el reloj se mantiene enlazado con el iPhone a través de la red inalámbrica de la casa o la oficina.

Como el Watch SE se enlaza con los otros dispositivos Apple que uno tiene, uno puede hacer que el Mac se desbloquee sin tener que introducir la contraseña (solo se dan un par de toques en un botón del reloj) o puede aprobar el acceso a las cuentas de correo desde el reloj (si las tiene con autenticación de dos pasos mediante aplicaciones como Google o Microsoft Authenticator).

No solo las aplicaciones de Apple funciona en el reloj, sino docenas de miles de apps creadas por terceros. Gracias a ello, por ejemplo, uno puede usar Shazam desde el reloj para averiguar el nombre y el intérprete de una canción, ver los mensajes de Telegram y controlar la música que se tiene en Spotify, entre otros.

Todas las acciones que se pueden realizar desde el reloj hacen que uno termine dependiendo tanto del Apple Watch SE que realmente no vuelve a usar sus relojes tradicionales, especialmente por una de las funciones que más llaman la atención en este reloj inteligente: las apps que hacen seguimiento del ejercicio y de la quema de calorías.

En el Watch SE, el usuario puede medir a diario tres variables principales: la cantidad de veces que se para de la silla durante el día, la cantidad de calorías quemadas y los minutos de ejercicio diarios. Eso se muestra en la app Actividad de forma gráfica, con tres círculos de colores que se deben cerrar para cumplir las metas. Una vez que uno configura las metas diarias en esos tres ítems, debo admitir que se termina generando una especie de obsesión por cerrar los círculos (bueno, al menos nos debe suceder a los que disfrutamos del ejercicio y andamos pendientes de la condición física). Muchas veces uno termina cumpliendo con la rutina diaria de ejercicio simplemente para no bajar los indicadores de la semana o el mes, lo cual termina siendo positivo para la salud.

Esas rutinas de ejercicio se miden con una aplicación llamada Entrenamiento, que puede medir docenas de rutinas, desde las tradicionales de trote, caminata o bicicleta hasta pesas, natación, elíptica, remo… incluso hay rutinas para yoga o baile. Con esa aplicación, por ejemplo al trotar, uno mide la distancia recorrida (el reloj tiene GPS incorporado), los minutos recorridos, la frecuencia cardíaca promedio y las calorías quemadas. Además, el altímetro siempre encendido ahora permite ver los cambios en la elevación del terreno en tiempo real (hay ‘rostros’ que lo muestran) a medida que se asciende o se desciende.

El otro gran atractivo de dispositivos como el Apple Watch SE está en sus aplicaciones de salud. Por ejemplo, este reloj puede medir el ritmo cardíaco, la calidad del sueño y también los niveles de ruido ambiente (y avisa cuando pueden ser dañinos para los oídos); además, el reloj ahora tiene una función que detecta cuando uno se está lavando las manos y le muestra en la pantalla una especie de contador que lo induce a seguir lavándose durante 20 segundos (una curiosidad: si uno hace la mímica de lavarse las manos no se activa; al parecer el reloj nota cuando empieza a correr el agua en el lavamanos).

Otra función interesante es la detección de caídas. El giroscopio y el acelerómetro incorporados en el reloj pueden detectar cuando el usuario sufre una caída. Entonces, el reloj le manda una notificación al usuario para este avise que todo está bien, o para iniciar una llamada a los servicios de emergencia (esta segunda opción se activa automáticamente si la persona permanece inmóvil durante 60 segundos).

En la parte de salud, el SE tiene dos diferencias frente al Apple Watch 6: no tiene el sensor que permite generar electrocardiogramas, ni tampoco uno nuevo que puede medir el nivel de oxígeno en la sangre. Las personas que consideran que esas funciones son importantes quizás deberían optar por el Apple Watch 6.

Un comentario final: el Apple Watch SE que nosotros probamos no era el modelo más básico (el de 1,6 millones), sino un equipo que puede conectarse directamente a la red celular (y que vale poco más de 1,8 millones de pesos). Gracias a esa capacidad, uno puede, por ejemplo, salir de su casa sin el iPhone y aun así puede seguir contestando llamadas telefónicas directamente en el reloj.

No obstante, con nuestro operador celular (Claro) esa opción del Apple Watch solo se puede usar si se activa un servicio llamado Claro Sync, que vale 15 mil pesos mensuales. Además, no es posible habilitar Sync de manera remota, sino que se debe acudir a un centro de servicio de Claro, algo que no llama mucho la atención en estos días de pandemia.

En conclusión: si no le parecen imprescindibles los sensores para generar electrocardiogramas o para medir el oxígeno en la sangre, y si no tiene problema en que la pantalla de su reloj se apague cuando no la está usando, este nuevo modelo de Apple es una excelente alternativa por su menor precio. Y su procesador, aunque no es el nuevo S6, de todas formas es bastante veloz, ya que es el mismo que tenía el reloj de Apple lanzado a finales del 2019.

Imágenes: Apple