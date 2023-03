¿Vale la pena comprar una Redmi Band 2?

Llevo un par de meses probando la Redmi Band 2 y debo ser sincera, aunque no me llamó antes la atención este tipo de dispositivos, me dejó gratamente sorprendida la experiencia con la band de Xiaomi. Es un wearable que se convierte en un asistente personal que puedes llevar fuera de casa.

Lo primero que quiero resaltar de la Redmi Band 2 es la duración de su batería. Han pasado hasta 18 días sin que tenga que cargar el werable, incluso, cuando su batería es baja, no deja de funcionar. La Redmi Band 2 ha logrado mantenerse en funcionamiento durante dos días enteros con apenas el 10% de su carga.

En cuanto al tiempo que debes dejarlo cargando, no es como un celular, pero tampoco tardarás un día entero cargándolo. En total, he tenido que esperar unas 2 horas y media para cargarla de 0 a 100%, esto porque la capacidad de la batería es de 210 mAh.

Por otro lado, la Redmi Band 2 contribuye a la seguridad del usuario, lo digo porque, lamentablemente, debido a la inseguridad que se vive en la ciudad (y en el país entero), sacar el celular en la calle no es una opción que agrade a muchos. La Redmi Band 2 cumple un papel importante, pues solo necesito mirar la pantalla para verificar la notificación que acaba de llegar a mi celular, hacer cambios de canción o bajar el volumen de la música.

En general, las notificaciones llegan al mismo tiempo que llegan al teléfono y la respuesta en controles de audio también es instantánea. Eso sí, debes saber que desde el reloj solo podrás rechazar o silenciar una llamada, pero no podrás contestar desde allí, primer punto negativo de la Redmi Band 2. En cambio, podrás buscar tu celular desde el reloj con tocar el botón ‘find my phone’, abrir la cámara del teléfono y tomar fotografías también desde la Redmi Band 2.

Sin duda, este dispositivo fue pensado para aquellas personas que se preocupan por su salud y/o que se dedican al deporte como aficionados. La Redmi Band 2 viene con 30 modos de entrenamiento con los que podrás conocer algunas medidas como el tiempo que has tardado haciendo un ejercicio, las calorías que quemaste, el ritmo cardiaco, entre otras.

Dentro de los modos de entrenamiento encontrarás la opción de: correr, elíptica, frisbee, yoga, skateboarding, incluso, billar. Si quieres tener un seguimiento de tus entrenamientos y confirmar tu evolución en el proceso, podrás acceder a la aplicación ‘Mi fitness’, la cual debes descargar en tu teléfono para poder emparejarlo con el wearable.

En cuanto al bluetooth, encontré algo que para mí es incómodo, ya tú decides si es una cualidad o defecto del reloj. Cuando he dejado de usarlo por unas horas o días, se desconecta automáticamente del bluetooth de mi celular. Lo encuentro problemático porque, de igual manera, el bluetooth en mi teléfono sigue consumiendo batería porque sigue encendido, y vamos, que sería mejor que se consumiera si estuviera emparejado con el dispositivo. Debo aclarar que esta situación no ocurre siempre, de hecho, no he logrado determinar un factor común de la situación.

Aunque la Redmi Band 2 parece un dispositivo pensado en las personas ‘fitness’ puede ser un útil gadget para cualquier persona. En él encontrarás la posibilidad de medir tus niveles de estrés en tiempo real, llevar el control de tus ciclos del sueño o el oxígeno que tienes en la sangre. Para las personas que ovulan también es un instrumento útil. Allí podrán llevar el control de sus ciclos menstruales y recibir alarmas cuando están ovulando o próximas a recibir la regla.

Respecto a la respuesta táctil, debo decir que es más rápida de lo que esperaba, basta con dar un toque suave en la pantalla o deslizar para hacer lo que deseas dentro del reloj. Por otro lado, debes tener en cuenta que el material de la pantalla de la Redmi Band 2 se raya con facilidad, por lo que, si eres descuidado como yo, será mejor que lo protejas con un protector de pantalla.

En conclusión, la Redmi Band 2 maneja una buena relación calidad-precio, pues aunque no tiene tantas funciones como un Apple Watch, ofrece las opciones necesarias para que el usuario controle su teléfono desde allí, monitoree su salud y haga ejercicio en compañía del wearable. Recuerda que la Redmi Band 2 tiene un precio de $160.000 pesos colombianos.

Imágenes: Xiaomi