Lo bueno y lo malo de los moto buds 250

Si eres tan fan de la música como yo, seguramente inviertes un buen dinero y tiempo en audífonos que brinden la mejor experiencia de sonido. Desde que llegaron al mercado los audífonos inalámbricos, los clásicos de cable pasaron a la historia. Pero, ¿qué audífonos inalámbricos deberías comprar?

Tuve la oportunidad de probar los moto buds 250 de Motorola por unos meses y quiero compartir mi experiencia contigo. Cabe aclarar que son mis primeros audífonos earbuds, a los cuales, debo confesar, no les tenía mucha fe. Uno de los mayores temores de los usuarios al comprar este tipo de audífonos es que no “encajen” bien en la oreja, que lastimen o simplemente no se acostumbren a ellos. Esos mismos temores los tenía yo.

Los moto buds 250 tienen una forma semi circular que encaja a la perfección en la cavidad auditiva, de manera que no se salen de la oreja, ni incomodan. Eso sí, debes usarlos como se supone deben quedar acomodados, es decir, que la ‘M’ quede recta. La aclaración, aunque obvia, es necesaria luego de pedirle a algunos amigos que probaran los audífonos conmigo.

Ahora, frente al sonido ¿qué tal es? Debo decir que quedé sorprendida, puesto que no esperaba una buena cancelación de ruido. Al ir por la calle, no escuchas el bullicio de la ciudad, apenas podrás captar los sonidos necesarios como los pitos de los carros. Incluso, llegué a usarlos en un concierto para comprobar su cancelación de ruido y aunque seguía escuchando el mundo exterior, su cancelación fue suficiente como para escuchar una nota de voz sin interrupciones.

Por otro lado, el pensar que los audífonos se pueden caer de la oreja en cualquier momento es otra preocupación a la hora de comprarlos. Debo decir que con esto no he tenido ningún inconveniente; de hecho, uso los moto buds 250 al moverme por la ciudad en bicicleta y aun bajando puentes y trasladándome a una velocidad de 25km/h nunca se me han caído.

Así mismo, los controles de los moto buds 250 han respondido de maravilla. Eso sí, tu precisión mejorará con la práctica. Para pausar la canción, darle play o contestar una llamada, solo debes dar un toque, mientras que para cambiar de canción solo debes dar dos toques. Y no, no tienes que pulsar con fuerza, con que tu huella entre en contacto con el auricular, será más que suficiente.

¿Y la batería?

Por supuesto, cuando adquieres unos audífonos, esperas que tengan la carga suficiente para acompañarte en tu día a día. Con los moto buds 250 no deberás preocuparte porque se descarguen con facilidad. Los audífonos han llegado a durar encendidos hasta 20 horas seguidas, luego, cuando se descargan, podrás alimentarlos con su caja de carga, la cual puede proporcionar hasta 2 cargas completas.

Pero bueno, no todo puede ser perfecto. Hay un apartado que los moto buds 250 no logran satisfacer del todo. Se trata del micrófono, puesto que, por si no lo sabes, estos audífonos cuentan con la posibilidad de responder a llamadas manos libres. Sin embargo, al menos en el 80% de intentos de llamadas que hice con los auriculares, no lograban escucharme. Claro esta, debo decir que esto sucede solo cuando estás en movimiento y/o estás en la calle. Mientras estés en casa o en lugares donde haya poco ruido, puedes hablar sin ningún inconveniente.

Precio y disponibilidad en Colombia

Puedes encontrar los moto buds 250 en tiendas autorizadas por un valor aproximado de $290.000

Imágenes: motorola