Conozca el nuevo teclado bilingüe que desarrolla Lenovo para escribir en lengua indígena

Lenovo junto a AMD, anunciaron el lanzamiento de un teclado bilingüe Aotearoa New Zealand, diseñado para escribir sin problemas en lengua indígena, te reo Māori. El innovador dispositivo de enfoque tiene como objetivo permitir a los ususrios se comuniquen en su idioma preferido.

De acuerdo con el fabricante chino, la idea del teclado surgió de Felix, el hijo de 8 años de Libby Macgregor, gerente de país de Lenovo Nueva Zelanda, que comenzó a aprender te reo maorí en la escuela y se preguntó por qué no había hardware disponible para respaldar su aprendizaje.

“Félix llegó a casa un día y me preguntó: ‘Mamá, ¿por qué no puedo encontrar las teclas del teclado para escribir te reo maorí?’ Fue entonces cuando me di cuenta de que no teníamos el hardware para hacer esto tan fácil como debería ser. Lenovo tiene una oficina de diversidad de productos increíble, y fue en consulta con este equipo que creamos algo que podría respaldar el aprendizaje y el uso de te reo Māori. Es por eso que este lanzamiento es particularmente significativo para mí, personalmente”, dijo Macgregor.

“Los dispositivos digitales en países con grandes poblaciones de habla inglesa a menudo pierden productos con caracteres alternativos para idiomas. Esto da como resultado una brecha digital para los consumidores que no tienen una solución viable para usar la tecnología de la manera que quieren, lo que afecta su uso diario de los idiomas preferidos”, continuó Macgregor.

El lanzamiento del nuevo dispositivo sigue a la creciente inversión de Lenovo en la preservación de las culturas indígenas a través de su Fundación Lenovo, que recientemente vio a Motorola asociarse con la UNESCO para realizar más investigaciones sobre el impacto y el potencial de digitalizar las lenguas indígenas en peligro de extinción.

Disponibilidad

El teclado bilingüe Aotearoa New Zealand ahora está disponible con dispositivos portátiles ThinkPad y Education seleccionados, disponibles a través de los canales comerciales de Lenovo para su uso en empresas y entornos de aprendizaje, como escuelas y universidades.

Lenovo planea lanzar el dispositivo a los clientes consumidores en una fecha posterior, que aún está por determinarse.

Imagen: Lenovo