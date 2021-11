Un vistazo al nuevo Apple Watch 7

A finales de octubre llegó a Colombia el Apple Watch Series 7, la nueva edición del reloj inteligente más vendido en el mundo. Y aunque cada generación de Apple Watch suele traer mejoras en rendimiento, funciones y durabilidad, hay una novedad que es particularmente llamativa porque se produce muy de vez en cuando: una pantalla más grande. Ese es precisamente el mayor atractivo de este nuevo reloj de Apple.

El Apple Watch, cuya primera versión se lanzó en abril del 2015, solo había aumentado el tamaño de su pantalla en una ocasión. Ese reloj llegó al mercado hace seis años con modelos de 38 y 42 milímetros, y en el 2018 expandió su tamaño a 40 y 44 mm con el Apple Watch 4. Ahora acaba de crecer a 41 y 45 mm con el Apple Watch 7. Nosotros hemos venido probando el Apple Watch 7 de 45 mm, y aquí le contamos cuáles son sus principales novedades.

¿Es significativo el aumento del tamaño?

Aunque uno podría pensar que un incremento de 1 milímetro no es tan relevante, este le da al nuevo reloj 20 por ciento más espacio en la pantalla en comparación con el modelo anterior. Pero este crecimiento es realmente significativo para las personas que compraron el reloj de Apple antes del 2018, ya que la pantalla Oled del Watch 7 tiene 50 por ciento más espacio que la del Apple Watch 3, un modelo lanzado en septiembre del 2017 que todavía está disponible en el mercado.

Para esos usuarios este es un buen momento para renovar su reloj antiguo, adicionalmente porque los modelos del 2018 hacia atrás no tienen la pantalla siempre encendida, no ofrecen la opción de conectarse directamente a la red celular y carecen de dos de las funciones de salud más atractivas de los Apple Watch recientes, que son el lector de oxígeno en la sangre y la posibilidad de sacar electrocardiogramas (más adelante ampliamos ese tema).

Gracias a su mayor tamaño, algunos íconos y botones de la interfaz se agrandaron en el Apple Watch 7. Además, se ve con mayor claridad la información que ofrecen algunos ‘rostros’ del reloj –algo que apreciamos mucho las personas que no tenemos una visión perfecta–, y se agrandaron los títulos de algunas apps. Yo suelo preferir los rostros que me ofrecen una gran cantidad de información en un solo pantallazo (fecha, siguiente cita en la agenda, calorías consumidas, tiempo de ejercicio, porcentaje de batería restante, etc), y en ellos algunos textos pueden aparecer demasiado pequeños, lo cual mejora en la nueva pantalla (también hay un par de nuevos rostros, optimizados para esta pantalla).

Con el nuevo tamaño también aumentó un poco la cantidad de texto que ofrecen en un solo pantallazo algunas aplicaciones, como la de correo, la de SMS y WhatsApp. Además, con el Watch 7 uno puede escoger una fuente de mayor tamaño en la configuración, sin que eso haga lucir extraña la interfaz del reloj (y hay un par de tamaños adicionales).

De otro lado, el mayor tamaño le permitió a este reloj ofrecer un teclado virtual, que se puede activar con aplicaciones como la de mensajes o recordatorios; eso era algo que hasta ahora no tenía el sistema WatchOS. Sin embargo, ese teclado por ahora no aparece cuando uno tiene el reloj configurado para idioma español; tuve que cambiarlo a inglés para probarlo.

El teclado virtual sirve para escribir textos cortos (como la respuesta a mensajes), pero no me pareció particularmente útil. Las teclas son muy pequeñas, así que uno tiene que escribir despacio para que los textos no queden con errores. Al final los textos quedan más o menos bien porque la corrección automática y el texto predictivo (que usa IA) corrige al vuelo la mayoría de las equivocaciones. Pero tengo la sensación de que muchos seguirán usando el reconocimiento de voz para introducir textos simplemente porque es más práctico, preciso y veloz.

Algo interesante es que Apple logró expandir la pantalla de este reloj sin aumentar mayor cosa el tamaño del dispositivo. Las medidas del Watch 7 solo crecieron 1 milímetro a lo alto frente al Apple Watch 6, y el ancho es el mismo (38 mm), lo mismo que el espesor (10,7 mm). ¿Cómo se logró esto? Porque Apple incrementó el tamaño de la pantalla principalmente reduciendo los bordes, que ahora son 40 por ciento menores.

De hecho, este reloj aumentó su tamaño tan poco que pude ponerle una cubierta protectora que usaba con el Apple Watch 6, sin forzarla y sin que quedara apretada. Además, todas las bandas o correas que usaba en el Apple Watch 6 las pude seguir utilizando con el Watch 7, porque este modelo es compatible con las bandas de los modelos 4, 5 y 6.

Otra mejora en esta edición tiene que ver con el brillo de la pantalla cuando el brazo está en reposo (la pantalla de los Apple Watch recientes siempre está encendida en un modo de bajo brillo, y alcanza su luminosidad total cuando uno levanta el brazo o cuando toca la pantalla). El Watch 7 es 70 por ciento más luminoso en interiores cuando el brazo está en reposo, lo cual permite que uno vea perfectamente la información de la pantalla sin tener que tocarla o levantar el brazo.

Más resistente

Otras novedades en el Apple Watch 7 están relacionadas con su durabilidad. Por ejemplo, este dispositivo ahora tiene un cristal que es 50 por ciento más grueso, lo cual hace que el reloj sea más resistente a los golpes.

Adicionalmente, este reloj ahora ofrece la certificación IP6X, que lo hace muy resistente al polvo, algo útil, por ejemplo, para las personas que llevan su reloj a la playa. Y la resistencia al agua se mantuvo en el mismo nivel, que ya era bastante bueno antes: soporta hasta 50 metros de profundidad.

En cuanto a la batería, Apple dice que aguanta hasta 18 horas. En nuestras pruebas ese fue más o menos el resultado. Cargando el reloj temprano en la mañana generalmente la batería nos duró hasta la tarde del día siguiente.

En esta generación, además, la recarga es 33 por ciento más veloz que antes, gracias a que se rediseñó el sistema de carga, y llevarlo de 0 a 80% toma 45 minutos, según Apple. Hicimos la prueba y en ese tiempo lo llevó a 82%; además, cargarlo de 1 a 100% nos tomó 1 hora y 5 minutos.

Las funciones de salud del Apple Watch 7

El Apple Watch Series 7 trae las mismas funciones para monitorear la salud del modelo anterior. Por ejemplo, tiene unos sensores que permiten medir la saturación de oxígeno en la sangre. El Apple Watch realiza esta medición a través de la piel; lo único que uno debe hacer es mantener la muñeca quieta mientras unos sensores que están en la parte trasera miden la luz que se refleja desde la sangre, a través de la piel.

Adicionalmente, la corona de este reloj incluye un sensor cardíaco eléctrico en la ‘cabeza’, lo que permite usar una app (ECG) que genera electrocardiogramas sencillos en 30 segundos; uno solo debe posar el dedo sobre la corona y mantenerlo quieto. Esa función puede detectar ritmos cardíacos anormales que podrían ser el síntoma de problemas graves, y que el usuario puede compartir con su doctor.

Igualmente, este reloj tiene un lector de ritmo cardíaco (está presente hace varios años, pero se ha venido mejorando en cada edición), el cual le puede enviar al usuario alertas cuando detecta ritmos cardíacos irregulares.

Aparte de ofrecerse en dos tamaños de pantalla (41 y 45 mm), el reloj de Apple viene con un modelo que solo ofrece comunicaciones Wi-Fi y otro que puede conectarse directamente a la red celular, lo cual permite utilizarlo sin necesidad de llevar el iPhone (este reloj solo es compatible con celulares de Apple).

El segundo cuesta más, pero es muy útil porque el usuario puede, por ejemplo, dejar su iPhone en la casa mientras sale a trotar a la calle y aun así puede contestar llamadas (es posible hablar a lo Dick Tracy a través de los parlantes y el micrófono del reloj), reproducir música, recibir y contestar correos, etc. (Claro permite emplear esta capacidad del Watch, pero se debe pagar una mensualidad adicional).

El precio del Apple Watch 7 de 45 mm arranca en Colombia en 2,2 millones de pesos aproximadamente (el modelo sin conexión a la red celular). Por su parte, el precio Watch 7 de 41 mm arranca en 2,1 millones de pesos, aproximadamente.

Fotos: Apple