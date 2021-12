¿De verdad? En Japón consideran útil desarrollar una pantalla que se puede lamer

Hay desarrollos que no son fáciles de digerir y menos en tiempos en donde se supone que los humanos han aprendido que la buena higiene y el aseo pueden ser aliados sencillos para evitar enfermedades. En Japón, por ejemplo, (a propósito de digerir), Homei Miyashita, quien es profesor de la Universidad de Meiji en Tokio, se inventó uno de estos de estos desarrollos cuya necesidad es bastante debatible. Se trata de un prototipo de pantalla que puedes lamer porque es capaz de imitar los sabores de las comidas.

Se llama Taste the TV (TTTV) y para Miyashita, su utilidad radica en que su invento te brinda la posibilidad de probar los alimentos y platos que veas en el menú digital de cualquier restaurante. Para esto, el dispositivo cuenta con un compartimiento que contiene diez frascos de sustancias saborizadas que se mezclan para recrear el sabor de un plato en particular. Luego, según publica Reuters, se dotó a la pantalla de sensores para que los usuarios puedan pasar su lengua por la pantalla y probarlos sin problema.

Si en este momento estás haciendo muecas de desagrado al imaginarte que alguien pueda lamer una pantalla, no te preocupes: los investigadores de la Universidad de Meiji pensaron en ti y en todos aquellos que se puedan sentir incómodos con el dispositivo, ya que también existe la posibilidad de rociar los productos sobre una hoja de plástico desechable. Esta se extiende sobre la pantalla para que puedas probarla y luego botarla.

