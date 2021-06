Precios de chipset TPM se disparan gracias a Windows 11

Windows 11 fue anunciado la semana pasada y esto disparo el precio de los chips TPM (Trusted Platform Module) y, de paso, le confirmó a más de uno que su computador no podrá actualizarse a la siguiente versión del sistema operativo.

¿Qué hace este chipset TPM?

El chipset TPM es un componente que puede estar integrado en la tarjeta madre o en la CPU, explica David Weston en una publicación en el blog de Microsoft. Este permite proteger la información encriptada, credenciales y otra información sensible en los computadores. En teoría, esto crea una pared o barrera que en caso de sufrí el ataque tipo malware, separa la información y no permite que se tenga acceso a ella.

Los chipsets TPM 1,2 existen desde el 2011, explica el portal The Verge, pero estos solo son instalados en computadores de seguridad que usan los equipos de IT o equipos ejecutivos o de trabajo. Ahora Microsoft quiere que estos estén en todos los computadores y asegurar de este modo que la información de los usuarios está protegida desde el hardware y no solo es responsabilidad del software.

¿Por qué se necesita para actualizar a Windows 11?

Los computadores con Windows representan la mayor cifra de malware y otros ataques (esto por supuesto tiene que ver con volumen), por lo que Microsoft está buscando una manera de brindar mayor seguridad en todos los computadores a través del software, hardware, arranque seguro (secure boot) y herramientas virtuales para evitar los ataques y robos de información como el ransomware.

Microsoft ya pedía los chipsets TPM en Windows 10, pero no lo hacía un requerimiento obligatorio. En teoría, cualquier computador de 8 generación de Intel en adelante podría actualizar a Windows 11, pero dentro de la lista de requerimientos básicos obligatorios aparece TPM 2.0.

Esto ha generado un aumento en los precios de los chipsets TPM 2.0. Los precios en Ebay y sus ofertas han aumentado de manera desmesurada.

¿Cómo saber si mi computador tiene un chipset TPM?

De acuerdo con el portal PCGamer, la mayoría de la tecnología de Inter soporta y tiene un chipset TPM, pero no lo tiene activo. Otros simplemente lo tienen, pero con un nombre diferente. Por esto, recomienda mirar en las referencias del sistema por PTT (Platform Trust Technology) y IPT (Identity Protection Technology). AMD, por su parte, soporta TPM desde el Ryzen 2500 y también todos los procesadores Zen 2 y Zen 3.

Microsoft, además, publicó una lista de computadores con Intel y AMD que puedes consultar.

Imagen: Microsoft.