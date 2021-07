Pantallas del MacBook Pro M1 estarían rompiéndose sin razón

Usuarios del MacBook Pro y MacBook Air con el procesador M1 aseguran que las pantallas de los portátiles se están rompiendo sin causa. Diferentes portales estadounidenses aseguran que hay reportes en foros de soporte de Apple y Reddit, pero la razón por la que está sucediendo sigue siendo un misterio.

Apple, por su parte, ha reemplazado algunos computadores sin costo y otros usuarios aseguran que les han cobrado más de $500 dólares para hacer la reparación.

Uno de los foros lee:

«Compré mi MacBook hace seis meses y la pantalla se rompió sin razón aparente. Dejé el computador en mi escritorio cerrado durante la noche, al siguiente día al abrirlo tenía dos marcas con daños que afectaban el funcionamiento de la pantalla. Atención al cliente de Apple me dijo que la garantía no lo cubriría ya que era un daño por contacto. Como si yo hubiera dejado un grano de arroz entre la pantalla y el teclado, lo que es absurdo, no tengo nada así en mi escritorio».

También te puede interesar: Macbook Pro (2020) Evaluación.

Otro dice:

«Compré mi computador hace una semana, no lo he golpeado o dejado caer; sin embargo, al abrirlo mi computador apareció con la pantalla negra y la pantalla rota ¿Cómo puede pasar esto?

En las páginas hay varios reportes diferentes, algunos aseguran que la pantalla aparece rota después de dejar el computador cerrado. Otros aseguran que escuchan un ruido al abrirlo o cerrarlo. El portal 9to5 Mac asegura que podrían estar sucediendo dos cosas: la primera es que particular de mugre o boronas de algún alimento quedan entre el teclado y la pantalla y al cerrarlo hacen presión por varias horas y esto causa que las pantallas se rompan. La segunda, que me parece más viable, es que el chasis y marco de la pantalla son débiles y no brindan la protección necesaria. Entonces al abrir el computador, generando fuerza desde un punto equivocado la pantalla simplemente se rompe.

Apple, por ahora, no ha dado una respuesta oficial sobre este problema y en soporte al cliente se está manejando con diferentes respuestas, por lo que es muy difícil saber si la empresa ya reconoce este defecto como un problema de fábrica.

En caso de que tengas un MacBook Pro o MacBook Air comprado recientemente (menos de seis meses), el consejo es que antes de cerrarlo te asegures que no haya elementos, así sean pequeños entre el teclado y la pantalla. Lo segundo es que al abrirlo siempre lo hagas desde la parte mitad superior de la pantalla, para evitar crear presión o fuerza desigual.

Imagen: PXHere.