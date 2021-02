Nvidia no ralentizará sus GPUs existentes para minar criptomoneda

Ayer Nvidia realizó uno de los anuncios más importantes en últimos años referentes a sus GPU. La compañía informó que, de manera artificial, disminuirá el rendimiento de su próxima tarjeta gráfica (la GeForce RTX 3060) para minar Etherum. Esto se hará a través de los drivers de la tarjeta, que disminuirán hasta en un 50% la eficacia del algoritmo utilizado para detectar la criptomoneda.

El anuncio levantó interés. La solución de Nvidia promete que la demanda de GPU a futuro puede bajar. En años recientes los precios de estos componentes han explotado en precio a través de mercados secundarios. La razón está en que es un recurso obligatorio para minar criptomonedas y hay personas que se han dedicado a acaparar las GPU más potentes para minar monedas como Etherum.

La decisión luego despertaban una pregunta ¿Es posible que Nvidia utilizara este cambio de manera retroactiva? Es decir, ¿podría la compañía lanzar algún tipo de actualización que haga más lento el proceso de minado para sus tarjetas gráficas previas? La respuesta es que, por ahora, la compañía no tiene planes de hacer. En una conversación con The Verge un vocero aseguró que no se limitará el proceso de ninguna GPU que “ya se haya vendido”.

La solución de Nvidia no es del todo mágica. En un comunicado la empresa confirmó que la restricción de minado solo se aplica a Etherium y no a otras criptomonedas como el Bitcoin. Al preguntarle la razón, Nvidia respondió que: “Ethereum tiene el rendimiento minero global más alto para cualquier moneda extraíble con GPU en este momento y, por lo tanto, es probable que sea el principal impulsor de la demanda de GPU en la minería. Otros algoritmos no contribuyen significativamente a la demanda de GPU y esto no puede cambiar rápidamente debido a los efectos de red dentro de una determinada criptomoneda. El limitador de velocidad se aplica a todo lo que utilice algoritmos Dagger Hashimoto o similares a Ethash”.

Nvidia también presentó su nueva línea de productos dedicados a minar criptomonedas. Se trata de la línea CMP (que son las siglas de Cripto Minining Processor), que por ahora solo estarán destinadas a proveedores seleccionados. Nvidia no ha entregado muchos detalles sobre este producto, además de que ofrecerán una alternativa para esta actividad ya que no contarán con funciones para gráficos (por ejemplo no tienen una salida de este tipo).

Imágenes: Nvidia