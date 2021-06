MacOS Monterey, estos serán los computadores compatibles

Con los anuncios en WWDC 2021, los usuarios de Apple empezamos a hacer cuentas y cruzar los dedos para estar entre la lista de dispositivos compatibles con las actualizaciones de los sistemas operativos como Monterey (MacOS 12), iOS 15, WatchOS 8, entre otros. Usualmente, la empresa no presenta la lista durante el keynote, pero en la letra pequeña de su comunicado encontramos pistas de cuáles serán.

Para el iPhone, por ejemplo, serán desde el iPhone 6S y posteriores, (incluyendo el iPhone 13) quienes tendrán la oportunidad de probar las nuevas funcionalidades de iOS 15. Con MacOS 12 o Monterey los computadores compatibles serán:

Para conocer más detalles de MacOS Monterey, visita este enlace.

iMac – Late 2015 y posteriores.

– Late 2015 y posteriores. iMac Pro – 2017 y posteriores.

– 2017 y posteriores. MacBook – Early 2016 y posteriores.

– Early 2016 y posteriores. MacBook Air – Early 2015 y posteriores.

– Early 2015 y posteriores. MacBook Pro – Early 2015 y posteriores.

– Early 2015 y posteriores. Mac Pro – Late 2013 y posteriores.

– Late 2013 y posteriores. Mac mini – Late 2014 y posteriores.

Dicho esto, los computadores que posiblemente tendremos que pensar en reemplazar porque no recibirán Monterey son:

iMac – 2014 y Early 2015

– 2014 y Early 2015 MacBook Air – Mid 2013 y Early 2014

– Mid 2013 y Early 2014 MacBook Pro – Late 2013 y Mid 2014

– Late 2013 y Mid 2014 MacBook – Early 2015.

Por supuesto, esto no significa que los computadores dejen de funcionar completamente y, de hecho, Apple tiende a mantener las actualizaciones de seguridad por un tiempo. Pero no poder actualizar el computador, además de no tener las nuevas funcionalidades, irá generando problemas con los programas que seamos, que muchas veces hacen ajustes para tener mejores rendimientos con las últimas actualizaciones.

Imagen: Apple.