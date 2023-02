¿ChatGPT pagaría a periodismo por usar sus textos? Wall Street Journal y CNN se lo exigen

CNN se suma a la exigencia de Wall Street Journal para que ChatGPT pague por recolectar y alimentarse de sus artículos. Los medios lo ven como una violación a los términos de servicio, ya que muchos datos que usa la IA para ‘crear’ textos son logrados y publicados por ‘periodistas humanos’.

Según un artículo de Bloomberg, el gigante de noticias CNN se une a la protesta de Wall Street Journal. El medio de comunicación con canales y páginas anglo e hispana, también cree que ChatGPT está violando los términos de servicio al ser entrenado con datos recolectados de sus artículos y reportajes.

Al parecer, el tuit del periodista especializado en tecnología y anteriormente en Wall Street Journal, Francesco Marconi, ha tenido eco. Allí publicó que le preguntó al chatbot por las fuentes de noticias con las que fue entrenado; la respuesta es que toma aproximadamente 20 medios como The New York Time, The Guardian y The Economist.

Entre tanto, Jason Conti, vicepresidente ejecutivo y editor del periódico The Wall Street Journal, afirmó que “cualquiera que quiera usar el trabajo de los periodistas del Wall Street Journal para entrenar inteligencia artificial debe obtener la licencia adecuada de los derechos para hacerlo de Dow Jones. Dow Jones no tiene ese trato con OpenAI. Nos tomamos en serio el mal uso del trabajo de nuestros periodistas y estamos revisando esta situación”.

Por su parte CNN, propiedad de Warner Bros. Discovery, considerando que ChatGPT dispone de las fuentes de información sin cumplir los términos de servicio, planea comunicarse con OpenAI para discutir más a fondo el asunto.

La polémica tiene antecedentes como la ‘Tasa Google’. La introducción de la Ley de Propiedad Intelectual implicaba que Google News y otros agregadores de enlaces pagaran a los autores de los contenidos que enlazaban. En octubre de 2014 llegó el Canon AEDE, que trajo el cierre de Google News en España, y que volvió a estar activo en junio de 2022 tras a aprobación de la ‘Ley Iceta’. También había pasado con GitHub Copilot y después con Stable Diffusion.

Jason Conti, quien es además consejero general de la división Dow Jones en News Corp, dejó la puerta abierta para que ChatGPT, Bing o el hipotético Bard; usen contenidos periodísticos para ser entrenados y pulidos, pero con el respectivo pago de licencia.

La ley de derechos de autor de los Estados Unidos protege las «obras originales de autoría», fijadas en un medio tangible​ incluyendo las obras literarias, dramáticas, musicales, artísticas y otras obras intelectuales. Esta protección está disponible tanto para las obras publicadas como para las no publicadas.

Las IAs generativas no envían por ahora tráfico o ingresos indirectos a los creadores; o no lo hacen en Copilot o en Stable Diffusion/DALL-E 2/Midjourney. Ahora, los gigantescos negocios de los buscadores y la publicidad también se pueden ver comprometidos.

