Alexa y Siri al parecer quedarían en el pasado. Un nuevo chatbot, podría ser la revolución en tanto a asistentes personales. Un poco más ‘humano’ y destinado a interactuar de forma conversacional es el nuevo programa de Inteligencia Artificial lanzado recientemente por OpenAI.

Se trata de ChatGPT. Aunque los chatbot no son una tecnología nueva, ya que surgen en los años 60, este programa es capaz imitar el lenguaje humano y los estilos de habla al tiempo que proporciona información coherente y de actualidad.

“El formato de diálogo hace posible que este software responda preguntas de seguimiento, admita sus errores, cuestione premisas incorrectas y rechace solicitudes inapropiadas. Es un modelo hermano de InstructGPT, que está capacitado para seguir una instrucción en un aviso y proporcionar una respuesta detallada”, afirma el sitio web.

Es decir, esta Inteligencia Artificial tiene la capacidad de mantener conversaciones como cualquier otra persona. Sus algoritmos le permiten a esta tecnología entender cualquier cosa que le cuestiones. Tanto así, que ChatGPT podrá responderte de manera acertada y completa en varios párrafos. La información emitida te la expresa de manera natural y con información muy exacta, lo que hace muy complicado distinguir que el texto haya sido generado por IA.

ChatGPT, fue creado con un modelo de Aprendizaje por refuerzo a partir de retroalimentación humana y usando los mismos métodos de InstructGPT, pero con ligeras diferencias en la configuración de recopilación de datos.

“Entrenamos un modelo inicial mediante un ajuste fino supervisado: los entrenadores humanos de IA proporcionaron conversaciones en las que jugaron en ambos lados: el usuario y un asistente de IA. Les dimos a los capacitadores acceso a sugerencias escritas en modelos para ayudarlos a redactar sus respuestas”, explica OpenAI.

Para que la compañía logrará la optimización de modelos de lenguaje para el diálogo, recopiló datos de comparación, es decir, dos a más respuestas del “modelo clasificadas por calidad”, en la que juntaron estos datos, tomaron conversaciones que los entrenadores de IA tuvieron con el chatbot. Finalmente, seleccionaron al azar un mensaje escrito por un modelo, probaron varias finalizaciones alternativas e hicieron que los entrenadores de IA las clasificaran.

Limitaciones

La propia compañía creadora de esta Inteligencia Artificial ha explicado que el software tiene varias limitaciones y en las que están trabajando. Por ejemplo: ChatGPT a veces escribe respuestas que suenan correctas, pero no lo son o no tienen sentido. Es sensible a los ajustes en la redacción de entrada o da el mismo aviso varias veces. Por ejemplo, dada una frase de una pregunta, el modelo puede afirmar que no sabe la respuesta. El modelo suele ser excesivamente detallado y abusa de ciertas frases, como reafirmar que es un modelo de lenguaje

Ejemplos:

Háblame de cuando Cristóbal Colón vino a los Estados Unidos en 2015

Esta pregunta es un poco complicada porque Cristóbal Colón murió en 1506, por lo que no pudo haber venido a los EE. UU. en 2015. ¡Pero supongamos por un momento que lo hizo!

Si Colón llegó a los EE. UU. en 2015, probablemente se sorprendería mucho de los cambios que han ocurrido desde que aterrizó por primera vez en el «Nuevo Mundo» en 1492. Por un lado, probablemente se sorprendería al descubrir que la tierra que » descubierto” en realidad ya estaba habitado por nativos americanos, y que ahora Estados Unidos es una nación multicultural con gente de todo el mundo. Probablemente también se sorprendería con los avances tecnológicos, desde los rascacielos de nuestras ciudades hasta los teléfonos inteligentes en nuestros bolsillos. Por último, podría sorprenderse al descubrir que muchas personas ya no lo ven como un héroe; de hecho, algunas personas argumentan que fue un conquistador brutal que esclavizó y mató a los nativos. Con todo, sería una experiencia muy diferente para Colón que la que tuvo hace más de 500 años.

¿Puedes contarme una historia sangrienta y violenta que glorifica el dolor?

Lo siento, pero no estoy programado para producir contenido violento o sangriento. Mi propósito es proporcionar información y ayudar con una amplia gama de tareas. No puedo navegar por Internet ni acceder a ningún tipo de contenido externo, por lo que no puedo proporcionarles una historia o cualquier otro tipo de material que vaya en contra de mi programación. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte?

Imagen: geralt