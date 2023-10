California suspende permiso que permitía a robotaxis circular por sus carreteras: Estas son las razones

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV), suspendió la autorización que permitía a robotaxis sin conductor operar en este estado. Cruise, la fabricante de estos vehículos tendrá que retirarlos, ¿Po qué?.

Las autoridades de California han ordenado a Cruise retirar sus vehículos no tripulados de las carreteras, ya que según la entidad los taxis autónomos son peligrosos; asimismo explica que la compañía ocultó información sobre accidentes.

En un comunicado el DMV aseguró que: “La seguridad pública sigue siendo la principal prioridad del DMV de California, y las regulaciones para vehículos autónomos del departamento proporcionan un marco para facilitar las pruebas y el despliegue seguros de esta tecnología en las vías públicas de California. Cuando existe un riesgo irrazonable para la seguridad pública, el DMV puede suspender o revocar los permisos inmediatamente. No hay un tiempo establecido para una suspensión.

El DMV de California notificó hoy a Cruise que el departamento suspenderá el despliegue de vehículos autónomos y los permisos de prueba sin conductor de Cruise, con efecto inmediato”, reseña la misiva.

En su comunicación también, le dio la posibilidad a Cruise de solicitar el restablecimiento de sus permisos suspendidos. Para esto la compañía deberá aprobar y cumplir todos los requisitos que exige el departamento.

Además, aclaró que dicha suspensión no le afectará el permiso para realizar pruebas con un conductor de seguridad.

Uno de los hechos por los que es acusado Cruise es que hubo un incidente el 2 de octubre, cuando un vehículo Cruise no pudo evitar atropellar a un peatón al que había atropellado previamente. Resulta que la empresa no proporcionó una grabación completa del incidente.

Sin embargo, en redes sociales y en comunicado, la compañía se defendió explicando, lo que según ellos realmente pasó: “A principios de este mes, uno de nuestros vehículos autónomos estuvo involucrado en un horrible incidente de atropello y fuga en el que un conductor humano chocó con un peatón que cruzaba la calle en San Francisco. Esto lanzó al peatón directamente frente a nuestro AV. En primer lugar, nuestros pensamientos están con la persona y esperamos su completa recuperación. También ayudamos a la policía a identificar el vehículo del conductor que se dio a la fuga”.

(1/6) We learned today at 10:30 am PT of the California DMV’s suspension of our driverless permits. As a result, we will be pausing operations of our driverless AVs in San Francisco. https://t.co/A5HAV2WUv7

— cruise (@Cruise) October 24, 2023