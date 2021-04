YouTube presenta cifras de videos con violencia y discurso de odio por primera vez

YouTube tiene una estadística llamada tasa de visualización infractora (VVR, por sus siglas en inglés), con las que ha estado trabajando para disminuir los videos que no cumplen con las reglas de la plataforma y que fomentan la violencia y los discursos de odio. Estas cifras existen desde el 2017 y por primera vez la plataforma de videos las hizo públicas.

De acuerdo con datos de YouTube, 1,6 millones de visualizaciones en sus videos de cada 1.000 millones son de contenidos que rompen las reglas; otra forma de decirlo es que 0,16 % de los videos son contenidos no aceptados por la plataforma. Hasta hace poco estas cifras no eran compartidas, pero la empresa, que le pertenece a Google, espera que con su publicación se pueda tomar como una forma en la que muestra los esfuerzos que hace y la gran responsabilidad que tiene, explica el portal The New York Times.

Jennifer O’Connor, directora de YouTube, aseguró que la plataforma seguirá trabajando en bajar los videos que no cumplen con los requisitos de la plataforma; además destacó que la estadística ha mejorado desde el 2017 pasando de 0,62 % a 0,72 %. Así mismo, explicó que las cifras eran mostradas en porcentajes y no en números porque ayuda a dar mayor contexto de la problemática que tienen las aplicaciones o sitios web que dependen de contenido creado por sus usuarios.

La siguiente imagen muestra las cifras de VVR con las que ha trabajado YouTube en los últimos años:

Por ahora, estas son cifras de YouTube, por lo que puede haber diferencias con las cifras que presenta frente a las que daría por ejemplo una organización que haga una auditoría externa. O’Connor explicó que están trabajando por disminuir las cifras con las herramientas que tienen, pero la empresa no está cerrada a pagar una auditoria para entender mejor las dinámicas de los videos en la plataforma.

Imagen: YouTube y Archivo ENTER.CO.