¿Por qué YouTube dejará de mostrar los ‘no me gusta’?

YouTube esconderá los ‘no me gusta’ o ‘dislike’ de los videos, los usuarios seguirán viendo el conteo de los ‘me gusta’. De acuerdo con la compañía es una prueba que está haciendo después de creadores de contenido para evitar las campañas de no me gusta en los videos.

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we’re testing a few new designs that don’t show the public dislike count. If you’re part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx — YouTube (@YouTube) March 30, 2021

«En respuesta a la retroalimentación de bienestar y campañas de no me gusta, estamos probando cambios y un nuevo diseño para no mostrarle al público el conteo de no me gusta. Si eres parte de este experimento, notarás los cambios en las próximas semanas (este es un ejemplo)», escribió YouTube en una publicación en su cuenta de Twitter.

La plataforma ha tenido la intención de eliminar el botón desde el 2018, cuando su video ‘Lo mejor del 2018’ se convirtió en el video con más no me gusta en la plataforma, explica el portal Engadget. Los creadores de contenido seguirán viendo en YouTube Studio las estadísticas de sus videos, incluyendo cuántas personas le dieron clic al botón de no me gusta.

Imagen: YouTube.