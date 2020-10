Ya puedes instalar Gmail Go sin importar tu celular

Gmail Go ya está disponible para tu tableta o celular Android, independiente de su tienes Android Go como tu sistema operativo.

Las aplicaciones de Google Go se presentaron inicialmente como una alternativa para que los equipos de gama baja o aquellos con celulares menos estelares no se quedaran atrás en la experiencia de uso. Pero, por desgracia, muchas de sus aplicaciones estaban limitadas para cierto tipo de dispositivos. Por fortuna, Google entendió que incluso aquellos con equipos más potentes pueden estar interesados en versiones ligeras de las apps, en especial cuando estas consumen menos datos.

Recientemente Google liberó Gmail Go para cualquier dispositivo que quiera descargarla. En mercados internacionales la última actualización de la app ya está disponible aunque, para el momento de escritura de esta nota, no lo está para nuestra tienda.

En términos de funcionalidad, Google Go es prácticamente la misma aplicación. La interfaz es similar, las funciones de búsqueda y almacenamiento también se mantienen. La única pérdida importante es el botón de Meet para acceder de manera rápida a la app, así como algunos de los gestos. Elementos mínimos para aquellos que poco usan ambas funciones. Los ojos más críticos también dirán que su diseño e interfaz es un poco más básica, pero el usuario de a pie rara vez notará la diferencia.

Sin embargo, hay una advertencia importante: Gmail Go pone un límite a la frecuencia de pantalla. Lo que esto se traduce es que en dispositivos de gama baja, la app pone un limitante que mejora la experiencia. Pero, en dispositivos más costosos puede hacer que la app corra mucho más lento o que se sienta lagueada.

Con este cambio, la mayoría de celulares pueden descargar la suite de Google Go que entre otras cosas incluye Google Go, Gallery Go, Google Maps Go, Navigation para Google Maps Go. Las únicas apps que todavía no pueden ser descargados en cualquier celular o tableta con Android son Assistant Go and YouTube Go.