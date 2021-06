Una extraña falla en iPhone puede causar que los usuarios de iOS no puedan volverse a conectar a wifi, incluso si estos formatean el dispositivo. Carl Shou, un investigador de software, encontró que si te conectas a una red llamada “%p%s%s%s%s%n dejará de funcionar definitivamente.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3

— Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021