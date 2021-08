WhatsApp prueba con un pequeño cambio de look en su beta

WhatsApp ha hecho varios cambios este año y ha agregado un montón de nuevas funcionalidades. Ahora parece que se prepara para un cambio de diseño, aunque no es muy notorio. La última beta de la aplicación en Android tiene colores más oscuros que generan mayor contraste en las letras, además de otros cambios.

El cambio fue reportado por usuarios a WABetaInfo y se ve así:

Sí, el cambio no es mucho y para las personas poco sensibles al color, será un cambio que no se notará, pero el cambio mejorar la visibilidad del texto, lo que ayudará a más de un usuario. Además, no solo cambiará en el chat, sino en toda la plataforma. El menú de navegación también cambia de verde.

WABetaInfo asegura que hay cambios en los colores de los estados de los usuarios, los fondos de pantalla también parecen verse más oscuros, incluso con el tema claro activo, y los íconos parecen tener cambios sutiles. También parece haber formas de personalizarlo con otros colores, pero el medio no comparte imágenes y en mi actual beta no me aparece la opción.

Los nuevos colores si mejoran la lectura de los mensajes, pero cuando se cita o se responde, el texto citado es muy claro y no se puede leer bien. Tendremos que espera si WhatsApp cae en cuenta de esta pequeña falla.

Imagen: Rawpixel.