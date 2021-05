WhatsApp pierde la guerra: no tendrás que aceptar su nueva política

Una derrota enorme sufrió Facebook en 2021. WhatsApp ha anunciado un cambio de planes y afirma que, ahora, los usuarios que no acepten sus nuevas políticas de privacidad no verán las funciones de su aplicación limitadas.

Un poco de historia del problema. A inicios del año WhatsApp lanzó una nueva actualización de datos que, de manera sencilla, permitía a la compañía recopilar y compartir más información de sus usuarios. La nueva política era obligatoria y quienes no la aceptaran no podrían seguir usando la app. El anuncio fue recibido de manera negativa por la mayoría. Esto, obligo a WhatsApp a aplazar en varias ocasiones la fecha límite de aceptación de sus nuevos términos. La última fecha límite se fijó para el pasado 15 de mayo, punto a partir del cual los usuarios que no hubieran aceptado las políticas comenzarían a ver las funciones de su celular limitadas.

Sin embargo, recientemente Facebook ha visto otro tipo de resistencia: el de entidades oficiales del gobierno. Organizaciones en Europa y la India han demandado las políticas de WhatsApp como una vulneración de los derechos de los usuarios y declarado la limitación de funciones como ilegal. Esto llevó a que, inicialmente, la compañía detuviera de manera temporal su aplicación en estos países. Ahora la determinación se ha tomado de manera global.

“Dadas las recientes discusiones con diversas autoridades y expertos en privacidad, queremos aclarar que WhatsApp no limitará las funcionalidades de la aplicación para aquellos usuarios que aún no han aceptado la actualización de la política de privacidad. En cambio, continuaremos recordando ocasionalmente a los usuarios sobre la actualización, para que tengan la oportunidad de aceptar los nuevos términos, en particular cuando elijan utilizar determinadas funciones opcionales, como comunicarse a través de WhatsApp con una empresa que recibe soporte de Facebook. Esperamos de esta manera reforzar el carácter optativo que tienen los usuarios para comunicarse o no con una empresa haciendo uso de WhatsApp», afirmó un Vocero de WhatsApp.

¿Qué pasará ahora? Si ya aceptaste los términos de WhatsApp, nada. De manera retroactiva no puedes cambiar la decisión. Si todavía no los has aceptado, no tienes que temer el no poder utilizar la aplicación un día, pues WhatsApp garantiza que no perderás la capacidad de utilizar la aplicación. Eso sí, asegura que de vez en cuando recordará a los usuarios que revisen y acepten la nueva política de manejo de datos. La compañía no afirma cada cuánto se realizarán estos recordatorios, aunque afirman que “no planeamos hacer que sean persistentes ni limitar la funcionalidad de la aplicación”.

Noticia en desarrollo

Imágenes: Pixabay